الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003

أكد المحلل السياسي، أمير الساعدي، أن 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003.



وقال الساعدي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "النشاط الاستيرادي لهذا العام يُقدر بحدود 60 مليار دولار، المستفيدون منه سياسيون أو دول إقليمية تحاول عرقلة وجود إنتاج محلي أو تنمية اقتصادية في العراق".



وأضاف أن "300 مليار دولار هدرت على 6 آلاف مشروع معطل أو وهمي في العراق منذ عام 2003".

