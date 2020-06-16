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الثلاثاء, 16 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 16 حزيران 2020 01:14 م

تجمع السجناء السياسيين يعلن المشاركة في تظاهرة أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بإقالة الكاظمي

الكاظمي

أعلن تجمع السجناء السياسيين والمعتقلين في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، المشاركة في تظاهرة واسعة أمام مدخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على قطع رواتبهم.

 وقال عضو التجمع عواد الربيعي في بيان، إن "قطع رواتب السجناء والمعتقلين المضطهدين جريمة انسانية كبرى وضياع لحقوق شرائح ضحت عشرات السنين"، داعيا الى قطع رواتب الأجهزة "القمعية" وبيان من هو الضحية ومن هو الجلاد.

وأضاف، أن السجناء لم يحصلوا على 3% من لامتيازات قانون مؤسسة  السجناء السياسيين الذي اقره البرلمان العراقي بعكس الاجهزة البعثية والقمعية التي نالت حقوقها وهي المسؤولة عن الجرائم والانتهاكات التي طالت الشعب العراقي.

وبين الربيعي أن التظاهرات في بغداد والمحافظات تهدف لإثبات هوية السجناء السياسيين ومنع ضياعها والتفريق بين الضحية والجلاد، مشيرا إلى تنظيم اعتصامات واسعة ومنظمة في جميع المحافظات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأضاف أن "أبرز مطالب التظاهرات إقالة مدير هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي وإقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبخلاف ذلك سيكون للسجناء تصعيدات اخرى في عموم البلاد".

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