بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 16 حزيران 2020 12:45 م

شبر يطالب الكاظمي بمحاكمة عبد المهدي وأعوانه

عبد المهدي والكاظمي
طالب السياسي ليث شبر، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمحاكمة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأعوانه لينالوا عقابهم بعد ارتكابهم لجرائم بحق المتظاهرين.

وقال شبر في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر، "تويتر" إنه "سنقف مع الكاظمي بقوة إذا أسرع في إنجاز أول ملفين: أولهما.. تقديم رئيس الوزراء السابق وأعوانه الى المحاكمة لينالوا عقابهم".

وأضاف "ثانيهما.. تحديد موعد واضح للانتخابات وتعديل قانونها وتغيير مفوضيتها مع تفعيل قانون الأحزاب والدعوة لإشراف دولي لمراقبة الانتخابات".
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