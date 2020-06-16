ترامب يحفز الاقتصاد الأميركي بترليون دولار

نقلت قناة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة، سعي إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لتخصيص تريليون دولار للبنية التحتية، لتحفيز اقتصاد البلاد بسبب تداعيات كورونا.



وبحسب القناة، تدرس السلطات الأمريكية خيارا يتم فيه تضمين الأموال لاستعادة البنية التحتية في الحزمة التالية من المساعدة ودعم الاقتصاد الأمريكي بسبب تداعيات الوباء.



ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن نسخة أولية تعدها وزارة النقل ستحتفظ بمعظم الأموال لأعمال البنية التحتية التقليدية، مثل الطرق والجسور، وكذلك إنشاء ودعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G والإنترنت وتوسيع ذلك أيضا في المناطق الريفية.



وفي 16 مايو، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على حزمة الديمقراطيين الجديدة المقترحة بقيمة 3 تريليونات دولار من تدابير التحفيز، في حين قال الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم لن يدعموا حزمة الإجراءات الجديدة. كما أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مشروع القانون ليس لديه فرصة، لكنه قال لاحقا إنه يمكن أن يدعم مشروع قانون آخر يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي، قد تبدأ مناقشته في يوليو.