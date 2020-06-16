برنامج الأغذية العالمي يكشف عن مساعدات مادية لـ300 ألف عراقي

يعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إعداد خطة عمل سريعة، لتطوير مشاريع سبل العيش في العراق، لمساعدة الأسر على إيجاد دخل مادي، بينما ستشمل الخطة أكثر من 300 ألف شخص.

وقالت مسؤولة البرنامج في مكتب المنطقة الوسطى بالعراق التابع للأمم المتحدة، خنساء غازي، إن أكثر من مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الاحتياجات الاولية بسبب جائحة كورونا.

وأكدت "إيصال المساعدات الغذائية والمالية للمحتاجين من الاسر النازحة واللاجئين في المخيمات داخل العراق".

وقالت غازي، إن "برنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، يعمل على تقييم تأثير "كوفيد- 19" في الامن الغذائي للفئات الهشة في أنحاء العراق، ومن المقرر نشره قريبا جدا".

وأشارت مسؤولة برنامج الاغذية العالمي، إلى أن "البرنامج انفق خلال العام 2020 وحتى الان17.6 مليون دولار أميركي، مع 526 طنا من المواد الغذائية تم توزيعها بين النازحين في المخيمات واللاجئين في مخيمات كردستان، بالإضافة إلى الوجبات المدرسية لـ322000 طالب، وحصص غذائية تم توزيعها بين 24000 أسرة كحصة منزلية غذائية لأطفال المدارس في شهر نيسان".

وكشفت عن "إعادة تشغيل مشروع واحد من مشاريع تعزيز الصمود في الانبار، لمساعدة الناس على العمل مرة اخرى، واعاده تأهيل قنوات الري واعادة المياه إلى المجتمع والمنطقة، وتهدف مشاريع تعزيز الصمود الى دعم 70000 شخص".

وأردفت غازي، أن "هناك الكثير من الناس لم يتمكنوا من العمل بسبب كوفيد- 19، وخاصة الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي، لذا يعتزم برنامج الأغذية العالمي وضع "خطة عمل سريعة" لمشاريع تطوير سبل العيش في المناطق الحضرية، وذلك بمجرد أن يستقر الوضع فيها لمساعدة الأسر على كسب الدخل مرة اخرى"، موضحة أن "هذه الخطة تستهدف 300000 شخص في المناطق المحيطة بالمدن، ويساعد ذلك أيضا في دعم المجتمعات والاقتصادات المحلية".

ولفتت إلى أن "برنامج الأغذية يقدم المساعدات من خلال التحويلات النقدية الشهرية لأسر النازحين واللاجئين المؤهلين في المخيمات، والمشاركين في برامج تطوير سبل العيش"، بينما ناشدت بطلب "مبلغ 31.9 مليون دولار أميركي لتوسيع دائرة المساعدات المقدمة خلال فترة الوباء".



