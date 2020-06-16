بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
آخر الأخبار
الصحة النيابية: لم نصل إلى مرحلة ”الانهيار الصحي” بسبب كورونا الشمري :عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد خبراء يبدون مخاوفهم من فقدان السيطرة على تفشي كورونا بعد اكتظاظ المستشفيات بالمصابين التعادل يحسم مباراة ريال بيتيس وضيفه غرناطة في الليجا ارتفاع عدد الإصابات التراكمي بكورونا في واسط منذ بدء الأزمة إلى 1140 الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003 الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا بالعراق خالية الأعراض.. وديالى تسجل 62 حالة في 24 ساعة تجمع السجناء السياسيين يعلن المشاركة في تظاهرة أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بإقالة الكاظمي شبر يطالب الكاظمي بمحاكمة عبد المهدي وأعوانه ترامب يحفز الاقتصاد الأميركي بترليون دولار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 16 حزيران 2020 12:29 م

برنامج الأغذية العالمي يكشف عن مساعدات مادية لـ300 ألف عراقي

الفقر والبطالة في العراق

يعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إعداد خطة عمل سريعة، لتطوير مشاريع سبل العيش في العراق، لمساعدة الأسر على إيجاد دخل مادي، بينما ستشمل الخطة أكثر من 300 ألف شخص.

وقالت مسؤولة البرنامج في مكتب المنطقة الوسطى بالعراق التابع للأمم المتحدة، خنساء غازي، إن أكثر من مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الاحتياجات الاولية بسبب جائحة كورونا.

وأكدت "إيصال المساعدات الغذائية والمالية للمحتاجين من الاسر النازحة واللاجئين في المخيمات داخل العراق".

وقالت غازي، إن "برنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، يعمل على تقييم تأثير "كوفيد- 19" في الامن الغذائي للفئات الهشة في أنحاء العراق، ومن المقرر نشره قريبا جدا".

وأشارت مسؤولة برنامج الاغذية العالمي، إلى أن "البرنامج انفق خلال العام 2020 وحتى الان17.6 مليون دولار أميركي، مع 526 طنا من المواد الغذائية تم توزيعها بين النازحين في المخيمات واللاجئين في مخيمات كردستان، بالإضافة إلى الوجبات المدرسية لـ322000 طالب، وحصص غذائية تم توزيعها بين 24000 أسرة كحصة منزلية غذائية لأطفال المدارس في شهر نيسان".

وكشفت عن "إعادة تشغيل مشروع واحد من مشاريع تعزيز الصمود في الانبار، لمساعدة الناس على العمل مرة اخرى، واعاده تأهيل قنوات الري واعادة المياه إلى المجتمع والمنطقة، وتهدف مشاريع تعزيز الصمود الى دعم 70000 شخص".

وأردفت غازي، أن "هناك الكثير من الناس لم يتمكنوا من العمل بسبب كوفيد- 19، وخاصة الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي، لذا يعتزم برنامج الأغذية العالمي وضع "خطة عمل سريعة" لمشاريع تطوير سبل العيش في المناطق الحضرية، وذلك بمجرد أن يستقر الوضع فيها لمساعدة الأسر على كسب الدخل مرة اخرى"، موضحة أن "هذه الخطة تستهدف 300000 شخص في المناطق المحيطة بالمدن، ويساعد ذلك أيضا في دعم المجتمعات والاقتصادات المحلية".

ولفتت إلى أن "برنامج الأغذية يقدم المساعدات من خلال التحويلات النقدية الشهرية لأسر النازحين واللاجئين المؤهلين في المخيمات، والمشاركين في برامج تطوير سبل العيش"، بينما ناشدت بطلب "مبلغ 31.9 مليون دولار أميركي لتوسيع دائرة المساعدات المقدمة خلال فترة الوباء".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي والمغيبين

ما الذي يجب أن يتخذه الكاظمي من قرارات لتفادي الأزمة الإقتصادية الطاحنة وتجنب ثورة الغضب؟ 16 حزيران 2020 02:03 م

كورونا في العراق1

الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا بالعراق خالية الأعراض.. وديالى تسجل 62 حالة في 24 ساعة 16 حزيران 2020 01:28 م

كورونا في العراق

العراق يفرض حجرا صحيا على العائدين من الخارج.. وإغلاق مخيم العذراء للنازحين في بغداد 16 حزيران 2020 11:52 ص

d1479dd0-a354-4f71-8ea6-3ca5178f0ba4

اربيل تطرق باب بغداد ثانية .. اوضاع متفجرة في الاقليم و"الشرارة" رواتب الموظفين 16 حزيران 2020 11:50 ص

هجوم صاروخي

تكرر رغم التحذيرات.. صاروخا كاتيوشا يستهدفان موقعا للقوات الأمريكية بمطار بغداد 16 حزيران 2020 11:27 ص

11

كورونا يصيب السياسيين والرياضيين في العراق.. إصابة ثاني نائبة في البرلمان بالفايروس 16 حزيران 2020 11:09 ص

حظر التجوال في كردستان

بسبب كورونا.. داخلية كردستان تقرر تمديد حظر التجوال إلى الأول من تموز المقبل 16 حزيران 2020 10:10 ص

مذابح السفاح بشار الاسد ضد السوريين وقانون قيصر

الأربعاء الأسود.. "قيصر" يقضي على ما تبقى من حكم سفاح البعث بشار الأسد 16 حزيران 2020 12:42 ص

التعليقات