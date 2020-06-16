الطائي: بعض الشخصيات التي برزت مؤخرا في الوسط السياسي العراقي كانت تدعم الإرهاب

قال المحلل السياسي صباح الطائي، إن بعض الشخصيات التي برزت مؤخرا في الوسط السياسي كانت تدعم الإرهاب والجميع يعلم بذلك، لكن المصالح السياسية جعلت الكثير يلازم الصمت ويرضى بوجود تلك الشخصيات في إدارة البلد.

وأضاف أن داعش الإرهابي بدأ ينشط مؤخرا في بعض المناطق بديالى وصلاح الدين والموصل والانبار وحزام بغداد رغم العمليات الأمنية التي حققت إنجازات كبيرة في دحر الإرهاب.

وبين أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية هذه الخروق الأمنية، حيث بالإمكان السيطرة على الاوضاع من خلال تنشيط الجهد الاستخباري والاستعانة بالكفاءات وتطوير الأجهزة الامنية التكنلوجية عن طريق نشر مناطيد المراقبة والكاميرات الحرارية بشكل واسع للسيطرة على اي تسلل إرهابي.