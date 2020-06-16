العراق يفرض حجرا صحيا على العائدين من الخارج.. وإغلاق مخيم العذراء للنازحين في بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 1106 إصابات بكورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 21315 حالة.

أوضحت الوزارة، في بيان، أنه "تم فحص 10135 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق380005 حالات.

وأكدت الصحة العراقية، شفاء 1150 مصابا من كورونا المستجد، ليصل بذلك مجموع حالات الشفاء في العراق إلى9271 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 652 حالة وفاة.

من جانبه، كشف السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، عن قرار لجنة السلامة الوطنية إخضاع جميع الوافدين إلى العراق للحجر الصحي في فنادق خلال 14 يوما.

وقال العذاري في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، " إنه "حفاظا على سلامة اهلنا وناسنا في العراق من خطر فيروس كورونا والذي بدء ينتشر بشكل سريع".

وأضاف أن " اللجنة العليا للصحة والسلامة في بغداد قررت اخضاع جميع الوافدين بغض النظر عن الدولة القادمين منها الى الحجر الصحي في فنادق وأماكن معتمدة لمدة (١٤) يوم وعلى حسابهم الخاص".

من جانبها، كشفت مفوضية حقوق الإنسان عن إغلاق الجهات الصحية مخيم مريم العذراء للنازحين في منطقة زيونة ببغداد بعد تسجيل إصابات وحالات اشتباه بكورونا.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، إن "فرق المفوضية تتابع الاوضاع الانسانية والصحية للأسر النازحة في مخيم مريم العذراء للنازحين في منطقة زيونة ببغداد، والذي تسكنه 114 لسرة بواقع 345 فردا وجميعهم من محافظة نينوى"، مؤكدا "تسجيل اصابة إحدى النازحات بفيروس كورونا".

وأضاف، إنه "تم اغلاق المخيم ومنع دخول أي جهة بأمر وزارة الصحة والبيئة بسبب وجود ثلاث حالات من اسرة واحدة مشتبه بإصابتها بالفيروس بعد ظهور أعراض المرض عليهم من خلال الزوجة التي تعمل في مستشفى الراهبات والتي نقلت العدوى الى زوجها وابنتها".

وأوضح انه "تم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من قبل وزارة الصحة وسحب عينات فحص للمرأة المشتبه بإصابتها والملامسين لها (زوجها وابنتها) وارسالها الى مختبر الصحة المركزي، بينما تم حجرهم في الكرفان الذي يسكنون فيه لحين ظهور نتائج الفحص، وتمت مطالبة وزارة الصحة والبيئة ومديرية الدفاع المدني بتعفير وتعقيم المخيم بأكمله وتوزيع متطلبات الوقاية الشخصية من الكفوف والكمامات ومواد التعقيم بين النازحين"