بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
آخر الأخبار
الصحة النيابية: لم نصل إلى مرحلة ”الانهيار الصحي” بسبب كورونا الشمري :عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد خبراء يبدون مخاوفهم من فقدان السيطرة على تفشي كورونا بعد اكتظاظ المستشفيات بالمصابين التعادل يحسم مباراة ريال بيتيس وضيفه غرناطة في الليجا ارتفاع عدد الإصابات التراكمي بكورونا في واسط منذ بدء الأزمة إلى 1140 الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003 الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا بالعراق خالية الأعراض.. وديالى تسجل 62 حالة في 24 ساعة تجمع السجناء السياسيين يعلن المشاركة في تظاهرة أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بإقالة الكاظمي شبر يطالب الكاظمي بمحاكمة عبد المهدي وأعوانه ترامب يحفز الاقتصاد الأميركي بترليون دولار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 16 حزيران 2020 11:50 ص

اربيل تطرق باب بغداد ثانية .. اوضاع متفجرة في الاقليم و"الشرارة" رواتب الموظفين

d1479dd0-a354-4f71-8ea6-3ca5178f0ba4
اربيل تطرق باب بغداد ثانية .. اوضاع متفجرة في الاقليم و"الشرارة" رواتب الموظفين



مرة اخرى وفد كردي في بغداد لحل الخلافات "المزمنة" والمتجددة مع كل ازمة سياسية واقتصادية لدى كل من الطرفين ، الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم .

والملفات بين الطرفين شائكة ومتعددة ، وتحيط بها الشكوك والاتهامات المتبادلة ، وما يزيد في صعوبتها الازمات السياسية والاختلافات في الاراء والمواقف داخل  كل من بغداد والاقليم وغياب الموقف الموحد لدى كل من الطرفين المفاوضين ، وبالاخص في الجانب الكردي مع عمق الخلافات بين الحزبين الرئيسين الحاكمين في الاقليم ، الديمقراطي والاتحاد الوطني  من جهة ، والخلافات بين الحزبين والاحزاب الكردية الاخرى التي تتهمهما بالاستيلاء على مقدرات الاقليم من جهة اخرى .

وفي كل المباحثات السابقة ، كان النقاش يدور حول  ملفات رواتب موظفي  الاقليم، والمناطق المتنازع عليها واشراك البيشمركة الكردية  بحمايتها، وملف النفط والمنافذ الحدودية ، وملفات اخرى .

لكن الملف الاكثر اهمية  هذه المرة والذي يشكل ضغطا كبيرا على حكومة اقليم كردستان ، هو ملف الرواتب ، خصوصا وان الحكومة الاتحادية في وضعها الراهن ، بظل الازمة الاقتصادية الساحقة وتفشي كورونا ، غير قادرة على تقديم المزيد من التنازلات او حتى المرونة بهذا الشأن ، في الوقت الذي تعاني فيه من صعوبة في تأمين رواتب موظفيها ..

الوفد الكردي  الذي وصل الى بغداد امس الاحد ، من الاتحاد الوطني الكردستاني تحديدا، برئاسة بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني ، وفي جدول اعماله اللقاء بالمسؤولين من رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .. ومسألة رواتب موظفي الاقليم في مقدمة القضايا التي جاء لمناقشتها ..

فقد  وصل الوفد  الى بغداد وترك خلفه في الاقليم وضعا ينذر بالانفجار ، بسبب عدم تسلم الموظفين رواتبهم ..

وقد حذر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال كوجر، من انفجار الوضع في اقليم كردستان وانفلات الامور، مبينا :" ان التظاهرات بسبب عدم دفع المرتبات على الابواب بسبب استمرار حكومة الاقليم بفسادها  وشرهها في نهب الاموال ".

وقال كوجر :" ان  الحكومة مفلسة وتنتظر الاتفاق بينها وبين حكومة بغداد ، التي هي الاخرى لديها ازمة اقتصادية .  واذا طالت ازمة اسعار النفط وكورونا، فان الاقليم لا يستطيع الاعتماد على بغداد فقط لتأمين الرواتب"، مشيرا الى انه :" ليست هناك نية حقيقية للاصلاح ، وبالتالي ليست هناك حلول جدية للمشاكل، لذا فالشارع سيبقى متأزما والاعمال متوقفة والقطاع الخاص يتهاوى".

في غضون ذلك يجري الحديث عن مشروع  لتحويل رواتب موظفي الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية ،  لضمان وصولها الى الموظفين  وللحد من عمليات السرقة والنهب التي يتهم بها الحزبان الحاكمان ..

فقد اعلن النائب الكردي في البرلمان العراقي  ريبوار كريم، عن اعداد مشروع لتحويل رواتب الموظفين "الحقيقيين " في الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية.

وقال كريم :"  ان نوابا من المكون الكردي  اعدوا مشروعاً لتحويل ملاك الموظفين الحقيقيين بحكومة الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية، وان يتم فتح حساب مصرفي  لكل موظف يتم تحويل راتبه الشهري عليه ، بعد ان فقدوا الثقة بحكومة الاقليم " .

واضاف :" ان هؤلاء النواب رفعوا شكوى الى هيئة النزاهة ضد حكومة الاقليم، مطالبين بالكشف عن مصير  الـ " 400 مليار دينار "  التي ارسلتها الحكومة الاتحادية كمستحقات رواتب الموظفين للاقليم لشهر نيسان واستخدمتها حكومة الاقليم لتسديد ديون بذمتها لشركات ومقاولين "...

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي والمغيبين

ما الذي يجب أن يتخذه الكاظمي من قرارات لتفادي الأزمة الإقتصادية الطاحنة وتجنب ثورة الغضب؟ 16 حزيران 2020 02:03 م

كورونا في العراق1

الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا بالعراق خالية الأعراض.. وديالى تسجل 62 حالة في 24 ساعة 16 حزيران 2020 01:28 م

الفقر والبطالة في العراق

برنامج الأغذية العالمي يكشف عن مساعدات مادية لـ300 ألف عراقي 16 حزيران 2020 12:29 م

كورونا في العراق

العراق يفرض حجرا صحيا على العائدين من الخارج.. وإغلاق مخيم العذراء للنازحين في بغداد 16 حزيران 2020 11:52 ص

هجوم صاروخي

تكرر رغم التحذيرات.. صاروخا كاتيوشا يستهدفان موقعا للقوات الأمريكية بمطار بغداد 16 حزيران 2020 11:27 ص

11

كورونا يصيب السياسيين والرياضيين في العراق.. إصابة ثاني نائبة في البرلمان بالفايروس 16 حزيران 2020 11:09 ص

حظر التجوال في كردستان

بسبب كورونا.. داخلية كردستان تقرر تمديد حظر التجوال إلى الأول من تموز المقبل 16 حزيران 2020 10:10 ص

مذابح السفاح بشار الاسد ضد السوريين وقانون قيصر

الأربعاء الأسود.. "قيصر" يقضي على ما تبقى من حكم سفاح البعث بشار الأسد 16 حزيران 2020 12:42 ص

التعليقات