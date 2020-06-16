نائب يطالب باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج



طالب عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب "سعد مايع الحلفي" باستدعاء السفير التركي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.



وقال الحلفي : إن تكرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية واختراق طائراتها العسكرية للأجواء الوطنية بهذه الطريقة يدل على عدم احترام سيادة البلد وتجاوز واضح على القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.



وأضاف : إن على الحكومة العراقية القيام بواجباتها المناطة بها واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها وضع حد لتلك الخروقات المستفزة والانتهاكات الخطيرة والاستخفاف بحياة وممتلكات المواطنين العراقيين.



وطالب الحلفي وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على قصف القوات التركية لقضاء سنجار العراقي والتحرك بكل الاتجاهات لإيقاف الاعتداءات وتعويض المتضررين.