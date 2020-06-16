بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
آخر الأخبار
الصحة النيابية: لم نصل إلى مرحلة ”الانهيار الصحي” بسبب كورونا الشمري :عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد خبراء يبدون مخاوفهم من فقدان السيطرة على تفشي كورونا بعد اكتظاظ المستشفيات بالمصابين التعادل يحسم مباراة ريال بيتيس وضيفه غرناطة في الليجا ارتفاع عدد الإصابات التراكمي بكورونا في واسط منذ بدء الأزمة إلى 1140 الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003 الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا بالعراق خالية الأعراض.. وديالى تسجل 62 حالة في 24 ساعة تجمع السجناء السياسيين يعلن المشاركة في تظاهرة أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بإقالة الكاظمي شبر يطالب الكاظمي بمحاكمة عبد المهدي وأعوانه ترامب يحفز الاقتصاد الأميركي بترليون دولار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 11:19 ص

نائب يطالب باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج

سعد الحلفي


طالب عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب "سعد مايع الحلفي" باستدعاء السفير التركي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.

وقال الحلفي : إن تكرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية واختراق طائراتها العسكرية للأجواء الوطنية بهذه الطريقة يدل على عدم احترام سيادة البلد وتجاوز واضح على القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.

وأضاف : إن على الحكومة العراقية القيام بواجباتها المناطة بها واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها وضع حد لتلك الخروقات المستفزة والانتهاكات الخطيرة والاستخفاف بحياة وممتلكات المواطنين العراقيين.

وطالب الحلفي  وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على قصف القوات التركية لقضاء سنجار العراقي والتحرك بكل الاتجاهات لإيقاف الاعتداءات وتعويض المتضررين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
0

نائب : على رئيس الوزراء استعادة الأموال من الفاسدين بدلا من قطع رواتب الموظفين 16 حزيران 2020 01:48 م

امير الساعدي

الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003 16 حزيران 2020 01:37 م

مجلس النواب

الطائي: بعض الشخصيات التي برزت مؤخرا في الوسط السياسي العراقي كانت تدعم الإرهاب 16 حزيران 2020 12:17 م

العراق وكردستان

واشنطن تكشف موقفها من مباحثات مرتقبة جديدة بين بغداد واربيل 16 حزيران 2020 11:18 ص

thumbs_b_c_cf5f64ccb571c73c11f7d0e4fa134b4d

كورونا يقتحم اعلام اتحاد الكرة 16 حزيران 2020 11:13 ص

تصويت البرلمان

القانونيـة النيابية: ملتزمون بتوزيع الدوائر المتعددة لاكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد 16 حزيران 2020 11:11 ص

اسعد المرشدي

نائب: مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار وباء كورونا في العراق 16 حزيران 2020 11:09 ص

تيار الحكمة

كتلة الحكمة تدعـو الى تحرك حكومي جاد لايقاف الانتهاكات التركية 16 حزيران 2020 11:08 ص

التعليقات