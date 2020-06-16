بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
آخر الأخبار
الصحة النيابية: لم نصل إلى مرحلة ”الانهيار الصحي” بسبب كورونا الشمري :عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد خبراء يبدون مخاوفهم من فقدان السيطرة على تفشي كورونا بعد اكتظاظ المستشفيات بالمصابين التعادل يحسم مباراة ريال بيتيس وضيفه غرناطة في الليجا ارتفاع عدد الإصابات التراكمي بكورونا في واسط منذ بدء الأزمة إلى 1140 الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003 الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا بالعراق خالية الأعراض.. وديالى تسجل 62 حالة في 24 ساعة تجمع السجناء السياسيين يعلن المشاركة في تظاهرة أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بإقالة الكاظمي شبر يطالب الكاظمي بمحاكمة عبد المهدي وأعوانه ترامب يحفز الاقتصاد الأميركي بترليون دولار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 11:18 ص

واشنطن تكشف موقفها من مباحثات مرتقبة جديدة بين بغداد واربيل

العراق وكردستان

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها من جولة مباحثات مرتقبة بين بغداد وأربيل بشأن الخلافات العالقة بينهما.


ومن المرتقب أن يتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لخوض جولة مباحثات ثالثة بعد جولتين في الأشهر القليلة الماضية في مسعى للتوصل إلى توافق بشأن الخلافات العالقة وعلى رأسها ملفي النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.


وقال المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية لدى بغداد، "نحن نشجع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان على الدخول في حوار بناء للتوصل الى حلول للقضايا العالقة".
وكانت السفارة ترد على استفسار حول الكيفية التي يمكن لواشنطن خلالها دعم نجاح الحوار بين بغداد وأربيل مع قرب استئناف المباحثات.


وتتركز المباحثات بين الجانبين على ملفي النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وخاصة بعد أن قررت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
0

نائب : على رئيس الوزراء استعادة الأموال من الفاسدين بدلا من قطع رواتب الموظفين 16 حزيران 2020 01:48 م

امير الساعدي

الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003 16 حزيران 2020 01:37 م

مجلس النواب

الطائي: بعض الشخصيات التي برزت مؤخرا في الوسط السياسي العراقي كانت تدعم الإرهاب 16 حزيران 2020 12:17 م

سعد الحلفي

نائب يطالب باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج 16 حزيران 2020 11:19 ص

thumbs_b_c_cf5f64ccb571c73c11f7d0e4fa134b4d

كورونا يقتحم اعلام اتحاد الكرة 16 حزيران 2020 11:13 ص

تصويت البرلمان

القانونيـة النيابية: ملتزمون بتوزيع الدوائر المتعددة لاكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد 16 حزيران 2020 11:11 ص

اسعد المرشدي

نائب: مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار وباء كورونا في العراق 16 حزيران 2020 11:09 ص

تيار الحكمة

كتلة الحكمة تدعـو الى تحرك حكومي جاد لايقاف الانتهاكات التركية 16 حزيران 2020 11:08 ص

التعليقات