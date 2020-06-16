واشنطن تكشف موقفها من مباحثات مرتقبة جديدة بين بغداد واربيل

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها من جولة مباحثات مرتقبة بين بغداد وأربيل بشأن الخلافات العالقة بينهما.



ومن المرتقب أن يتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لخوض جولة مباحثات ثالثة بعد جولتين في الأشهر القليلة الماضية في مسعى للتوصل إلى توافق بشأن الخلافات العالقة وعلى رأسها ملفي النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.



وقال المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية لدى بغداد، "نحن نشجع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان على الدخول في حوار بناء للتوصل الى حلول للقضايا العالقة".

وكانت السفارة ترد على استفسار حول الكيفية التي يمكن لواشنطن خلالها دعم نجاح الحوار بين بغداد وأربيل مع قرب استئناف المباحثات.



وتتركز المباحثات بين الجانبين على ملفي النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وخاصة بعد أن قررت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي.