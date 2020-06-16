بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
آخر الأخبار
الصحة النيابية: لم نصل إلى مرحلة ”الانهيار الصحي” بسبب كورونا الشمري :عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد خبراء يبدون مخاوفهم من فقدان السيطرة على تفشي كورونا بعد اكتظاظ المستشفيات بالمصابين التعادل يحسم مباراة ريال بيتيس وضيفه غرناطة في الليجا ارتفاع عدد الإصابات التراكمي بكورونا في واسط منذ بدء الأزمة إلى 1140 الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003 الصحة العالمية: 40% من إصابات كورونا بالعراق خالية الأعراض.. وديالى تسجل 62 حالة في 24 ساعة تجمع السجناء السياسيين يعلن المشاركة في تظاهرة أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بإقالة الكاظمي شبر يطالب الكاظمي بمحاكمة عبد المهدي وأعوانه ترامب يحفز الاقتصاد الأميركي بترليون دولار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 16 حزيران 2020 11:13 ص

كورونا يقتحم اعلام اتحاد الكرة

thumbs_b_c_cf5f64ccb571c73c11f7d0e4fa134b4d
كورونا يقتحم اعلام اتحاد الكرة

التحق مدير الدائرة الاعلامية في الهيئة التطبيعية باتحاد كرة القدم يوسف فعل بقائمة الشخصيات الرياضية العراقية التي اصيبت بفايروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، بعد ظهور نتائج الفحص الاشعاعي والتحليلات الطبية التي خضع لها في العاصمة بغداد.

وذكر مصدر مقرب من فعل ، انه لجأ الى الحظر الصحي بمنزله في مدينة الشعلة بجانب الكرخ ، من اجل اخذ العلاج المناسب الذي تم وصفه من قبل الاطباء المشرفين عليه.

وتسببت اصابة يوسف فعل بصدمة جديدة في الشارع الرياضي ،  فمنذ  ايام توفي مدرب منتخب الناشئين السابق لكرة القدم علي هادي، وبعدها  اصيب ساحر الكرة العراقية احمد راضي  بالفايروس.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
0

نائب : على رئيس الوزراء استعادة الأموال من الفاسدين بدلا من قطع رواتب الموظفين 16 حزيران 2020 01:48 م

امير الساعدي

الساعدي: 300 مليار دولار هُدرت على 6 آلاف مشروع وهمي في العراق منذ عام 2003 16 حزيران 2020 01:37 م

مجلس النواب

الطائي: بعض الشخصيات التي برزت مؤخرا في الوسط السياسي العراقي كانت تدعم الإرهاب 16 حزيران 2020 12:17 م

سعد الحلفي

نائب يطالب باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج 16 حزيران 2020 11:19 ص

العراق وكردستان

واشنطن تكشف موقفها من مباحثات مرتقبة جديدة بين بغداد واربيل 16 حزيران 2020 11:18 ص

تصويت البرلمان

القانونيـة النيابية: ملتزمون بتوزيع الدوائر المتعددة لاكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد 16 حزيران 2020 11:11 ص

اسعد المرشدي

نائب: مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار وباء كورونا في العراق 16 حزيران 2020 11:09 ص

تيار الحكمة

كتلة الحكمة تدعـو الى تحرك حكومي جاد لايقاف الانتهاكات التركية 16 حزيران 2020 11:08 ص

التعليقات