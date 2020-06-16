كورونا يقتحم اعلام اتحاد الكرة



التحق مدير الدائرة الاعلامية في الهيئة التطبيعية باتحاد كرة القدم يوسف فعل بقائمة الشخصيات الرياضية العراقية التي اصيبت بفايروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، بعد ظهور نتائج الفحص الاشعاعي والتحليلات الطبية التي خضع لها في العاصمة بغداد.



وذكر مصدر مقرب من فعل ، انه لجأ الى الحظر الصحي بمنزله في مدينة الشعلة بجانب الكرخ ، من اجل اخذ العلاج المناسب الذي تم وصفه من قبل الاطباء المشرفين عليه.



وتسببت اصابة يوسف فعل بصدمة جديدة في الشارع الرياضي ، فمنذ ايام توفي مدرب منتخب الناشئين السابق لكرة القدم علي هادي، وبعدها اصيب ساحر الكرة العراقية احمد راضي بالفايروس.

