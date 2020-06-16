القانونيـة النيابية: ملتزمون بتوزيع الدوائر المتعددة لاكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد

اكدت اللجنة القانونية النيابية التزامهـا بالمضي بتوزيع الدوائر الانتخابية المتعددة وعرضها على مجلس النواب لاكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد .



وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح صحفي انه تم الاتفاق في قانون الانتخابات سابقا على ان تكون المحافظة الواحدة دوائر متعددة ، وتكون مسؤولية اللجنة القانونية توزيع الدوائر الانتخابية ثم تعرض على مجلس النواب للتصويت" ، مشيرا الى استمرار اجتماعات اللجان النيابية لدراسة الية توزيع الدوائر المتعددة .



واضاف ان " اللجنة القانونية استمعت لاراء ومقترحات قادة الكتل السياسية والنواب من ممثلي المحافظات لبلورة رؤية مشتركة تكفل توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون انتخابات مجلس النواب " ، مبينا ان " مسؤولية اللجنة القانونية الان المضي بخيارات مناسبة لقناعات المواطنين باجراء الانتخابات المبكرة ".