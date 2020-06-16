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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 11:11 ص

القانونيـة النيابية: ملتزمون بتوزيع الدوائر المتعددة لاكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد

تصويت البرلمان

اكدت اللجنة القانونية النيابية التزامهـا بالمضي بتوزيع الدوائر الانتخابية المتعددة وعرضها على مجلس النواب لاكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد .


وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح صحفي  انه تم الاتفاق في قانون الانتخابات سابقا على ان تكون المحافظة الواحدة دوائر متعددة ، وتكون مسؤولية اللجنة القانونية توزيع الدوائر الانتخابية ثم تعرض على مجلس النواب للتصويت" ، مشيرا الى استمرار اجتماعات اللجان النيابية لدراسة الية توزيع الدوائر المتعددة .


واضاف ان " اللجنة القانونية استمعت لاراء ومقترحات قادة الكتل السياسية والنواب من ممثلي المحافظات لبلورة رؤية مشتركة تكفل توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون انتخابات مجلس النواب " ، مبينا ان " مسؤولية اللجنة القانونية الان المضي بخيارات مناسبة لقناعات المواطنين باجراء الانتخابات المبكرة ".

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