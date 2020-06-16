نائب: مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار وباء كورونا في العراق

قال النائب اسعد المرشدي، أن مواقع التواصل اجتماعي ساهمت في انتشار وباء كورونا في العراق.



واضاف المرشدي إن “مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال بث الاخبار الزائفة عن فيروس كورونا اسهمت في انتشاره في اغلب المحافظات ، مبينا أن “نقل اخبار مضللة وتفاعل شرائح واسعة معها كان له ضرر بالغ في دفع الكثيرين الى عدم الايمان بوجود الوباء.



وأضاف، ان “مشكلة العراق مع كورونا معقدة جدا وخطيرة خاصة وان قدرات مؤسساته الصحية ضعيفة وهي بالاساس متهالكة ولم يجر اي تغير فيها من سنوات”، لافتا الى “ضرورة ان يكون لخلايا الازمات في المحافظات وبغداد دور في بث التوعية من خلال نشرات ذات تاثير حقيقي في المجتمع تدفع المواطنين للتفاعل معها من ناحية الالتزام بالاجراءات الوقائية وتفادي ارتفاع معدلات الاصابة واحتواء الفيروس قدر الامكان”..