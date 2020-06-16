كتلة الحكمة تدعـو الى تحرك حكومي جاد لايقاف الانتهاكات التركية

دعت كتلة الحكمة النيابية، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الى التحرك الجاد لايقاف الانتهاكات التركية واختراقها المتكرر للاجواء العراقية عبر القنوات الرسمية والدولية.



وقال النائب ستار الجابري في بيان صحفي ، ان " ما جرى ليلة امس الاول من اختراق صارخ للسيادة العراقية من قبل الطائرات التركية ، يجب ان لا يمر من دون ان يكون للعراق موقف ضد هذه الانتهاكات المتكررة من قبل تركيا ".



واضاف ، ، ان " تركيا لا تحترم الاتفاقات الدولية ولا بحسن الجوار او المصالح المشتركة بين البلدين، لذا لابد ان تتخذ الاجراءات الرادعة لايقاف هذا الاستخفاف والحفاظ على ارواح المواطنين الابرياء.