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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 11:06 ص

ثوار النجف:اعتقال 25 متظاهرا من ساحة الاعتصام بعد الضرب المبرح بـ" السكاكين"

متظاهرو واسط

 اعلن  ثوار محافظة النجف ،  ان  قوات حفظ النظام قامت بالاعتداء على ساحة الاعتصام في المحافظة بامر من المحافظ لؤي الياسري، مؤكدين ان " القوات قامت باعتقال 25 متظاهرا بعد الضرب المبرح بـ " السكاكين "


وذكر الثوار في بيان " ان قوات حفظ النظام  قامت بالتوجه قرب ساحة اعتصام النجف الأشرف وتعدي الحدود الى داخل الساحة  واعتقلت  25 متظاهرا بعد ضربهم ضربا مبرحا تسبب لهم بكسور ".


واشار الى ان " القوات قامت بمطاردة المتظاهرين في الازقة والشوارع واقتحام المنازل واعتقالهم.
 
وتابع " نحمل محافظ النجف مسؤولية هذه التصرفات العنيفة ضد المتظاهرين السلميين ونطالب بالافراج عنهم فورا والا سيكون لنا موقف آخر"..

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