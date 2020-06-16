ثوار النجف:اعتقال 25 متظاهرا من ساحة الاعتصام بعد الضرب المبرح بـ" السكاكين"

اعلن ثوار محافظة النجف ، ان قوات حفظ النظام قامت بالاعتداء على ساحة الاعتصام في المحافظة بامر من المحافظ لؤي الياسري، مؤكدين ان " القوات قامت باعتقال 25 متظاهرا بعد الضرب المبرح بـ " السكاكين "



وذكر الثوار في بيان " ان قوات حفظ النظام قامت بالتوجه قرب ساحة اعتصام النجف الأشرف وتعدي الحدود الى داخل الساحة واعتقلت 25 متظاهرا بعد ضربهم ضربا مبرحا تسبب لهم بكسور ".



واشار الى ان " القوات قامت بمطاردة المتظاهرين في الازقة والشوارع واقتحام المنازل واعتقالهم.



وتابع " نحمل محافظ النجف مسؤولية هذه التصرفات العنيفة ضد المتظاهرين السلميين ونطالب بالافراج عنهم فورا والا سيكون لنا موقف آخر"..