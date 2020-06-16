بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 16 حزيران 2020 11:00 ص

سائرون : هذا ما دار في اجتماع الرئاسات مع قادة الكتل

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سائرون : هذا ما دار في اجتماع الرئاسات مع قادة الكتل

كشف تحالف "سائرون"  عن  طبيعة الاجتماع الاخير الذي عقدته الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل والاحزاب السياسية، مبينا انه  شهد مناقشة ثلاثة ملفات.

وقال النائب عن التحالف محمود الزجراوي في تصريح صحفي :" ان اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل والاحزاب السياسية هو اجتماع طبيعي يعقد دوريا ، لمناقشة القضايا والازمات التي يمر بها العراق، واخذ رأي القوى السياسية بتلك القضايا والازمات".

واضاف :" ان الاجتماع شهد مناقشات فقط ولم يتم فيه الاتفاق على اي امر او قضية، اذ ناقش الازمة المالية وتشريع قانون السماح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي، وتم الاستماع الى آراء الكتل السياسية بهذا الشأن، كما تمت مناقشة ملف وباء كورونا، خصوصاً مع ارتفاع عدد الاصابات، وكيفية التصدي للوباء".

واضاف :" ان  الملف الثالث المهم الذي تمت مناقشته ، هو ملف الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن، خصوصاً وهناك تخوف سياسي وغموض بهذا الحوار"، مشيرا الى  الطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديم شرح كاف وموسع عن هذا الحوار الى السلطة التشريعية في اسرع وقت .
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