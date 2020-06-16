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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 10:59 ص

الكعبي ينتقد الاداء الحكومي بمواجهة كورونا.. ويصفه بالبطيء وغير الفعال

حسن-الكعبي

وصف رئس خلية الازمة النيابية ، النائب الاول لرئس مجلس النواب حسن كريم الكعبي   الاداء الحكومي  بمواجهة كورونا بـ " البطيء " و " غير الفعال " مشيرا الى تقاعس وزارة المالية عن تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لوزارة الصحة , مما تسبب بإرتفاع اعداد الاصابات والوفيات بالفايروس.

وقال الكعبي في بيان  ان الأداء الحكومي البطيء وغير الفعال بالتعامل مع حالة الطوارئ والتراخي في تطبيق تعليمات خليتي الازمة النيابية والحكومية وعدم صرف الاموال المطلوبة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة الصحة رغم منحها التسهيلات الادارية والاستثناءات المهمة المطلوبة في حينها , نجم عنه تصاعد في وتيرة عدد الاصابات و الوفيات ، سيما في بغداد .

وبين انه : سبق وان حذر ولاكثر من مرة من وصول البلد مثل هذه المراحل المتقدمة بعدد الاصابات وهناك توقعات لوصول الاصابات الى الالاف والخروج عن السيطرة , فضلا عن مطالبته في اكثر من اجتماع للازمة النيابية بضرورة الاسراع في توفير المستلزمات الطبية وعدّد الفحص الوقائي وادوات الكشف المختبرية التي تعاني منها الان عموم المستشفيات في العراق وبخاصة العاصمة بغداد ذات الكثافة السكانية العالية .

واشار الكعبي الى ان : لجنة الصحة والسلامة الوطنية اهملت وطيلة الأشهر الماضية موضوعة توفير وتهيئة مواقع للحجر الصحي للمرضى والملامسين والمشتبه باصابتهم بالفيروس , ولم تعمل على الإستفادة من تجارب البلدان التي نجحت في مهامها لتطويق الجائحة " ، محذرا من ان استمرار الحكومة بالتعامل مع هذا الوباء بذات الطريقة التقليدية ، سيقودنا الى انهيار الواقع الصحي بشكل تام وفقد المئات من احبتنا في عموم البلاد.

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