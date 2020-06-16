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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 16 حزيران 2020 10:49 ص

دعوة للتحقيق بفساد التجارة .. تلكؤ في توزيع التموينية وخلو المخازن من الخزين الستراتيجي !

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دعوة للتحقيق بفساد التجارة .. تلكؤ في توزيع التموينية وخلو المخازن من الخزين الستراتيجي !


دعا النائب عدي الشعلان ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التحقيق في ملفات فساد وزارة التجارة، مشيرا الى "تلكؤ" توزيع مفردات البطاقة التموينية وخلو مخازن الوزارة من الخزين الستراتيجي لاوقات الطوارئ.

وقال  الشعلان  في تصريح صحفي  :" ان العراق ، في هذه الظروف الصعبة من ازمات صحية واقتصادية، بامس الحاجة الى خزين ستراتيجي من المواد الغذائية الاساسية ، خاصة الحنطة والرز"، مبينا :" ان ما حصل ، نتيجة صفقات الفساد السابقة كالرز المتعفن وغيرها ، فان وزارة التجارة بدأت بالتلكؤ نتيجة لتلك الصفقات".

واضاف :"  كنا نتمنى ، خلال مراحل مكافحة الفساد والحديث عن الاصلاح ، ان يتم التصدي لملفات الفساد في هذه الوزارة المهمة، لكن ما نراه ان جميع الفاسدين ما زالوا يتنعمون بخيرات العراق التي سرقوها واصبح المواطن البسيط هو الضحية لهذا الفساد".

وتابع:"  ان الكاظمي مطالب اليوم بتشكيل لجنة خاصة ، على اعلى المستويات ،  لفتح جميع الملفات السابقة التي يشوبها فساد او هدر للمال العام ، بغية احالة المتورطين فيها الى القضاء واعادة المال العام في هذا الوقت الصعب".
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