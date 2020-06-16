مسرور بارزاني : مستعد لزيارة بغداد .. في هذه الحالة





اعرب رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني عن استعداده لزيارة بغداد متى ما ابدت العاصمة استعداداً لحل الخلافات.



وقال بارزاني خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي : " ندعم حكومة مصطفى الكاظمي بهدف حسم جميع المشاكل العالقة بموجب الدستور".



واضاف :" انا مستعد لزيارة بغداد متى ما ابدى الاخوة في الحكومة الاتحادية استعدادهم لحل القضايا الخلافية بيننا ".



وعبّر السفير البريطاني عن استعداد المملكة المتحدة لمساعدة حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتقريب بينهما ، من اجل البت في المشاكل العالقة استناداً الى الدستور .