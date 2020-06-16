تسجيل 4 وفيات جديدة بفايروس كورونا في السليمانية

سجلت محافظة السليمانية، أربع حالات وفاة بفيروس كورونا كوفيد-١٩، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان حالتي وفاة.



وذكر مصدر صحي، أن الوفيات توزعت على امرأة وثلاثة رجال.



وأضاف أن ثلاث وفيات من داخل مدينة السليمانية، والرابعة من قضاء رانية في إدارة رابرين.



وسجل إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة في آذار مارس الماضي 2473 إصابة بالفيروس، توفي منهم 54 مصابا، واكتسب 1036 الشفاء التام.

