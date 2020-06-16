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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 16 حزيران 2020 10:26 ص

تسجيل 4 وفيات جديدة بفايروس كورونا في السليمانية

كورونا-العراق
سجلت محافظة السليمانية، أربع حالات وفاة بفيروس كورونا كوفيد-١٩، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان حالتي وفاة.

وذكر مصدر صحي، أن الوفيات توزعت على امرأة وثلاثة رجال.

وأضاف أن ثلاث وفيات من داخل مدينة السليمانية، والرابعة من قضاء رانية في إدارة رابرين.

وسجل إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة في آذار مارس الماضي 2473 إصابة بالفيروس، توفي منهم 54 مصابا، واكتسب 1036 الشفاء التام.
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