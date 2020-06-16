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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 16 حزيران 2020 10:18 ص

النفط : خطط لالغاء جولات التراخيص

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النفط : خطط لالغاء جولات التراخيص


كشف وزير النفط احسان عبدالجبار، عن خطط  لالغاء جولات التراخيص وتشغيل الحقول النفطية من قبل الشركات العالمية، مبينا :" ان العراق نجح بتسلم وتشغيل اكبر الحقول النفطية من اكبر شركة عالمية وهي شركة شل ".

وقال عبد الجبار في  تصريح متلفز :"  ان  العراق حقق في الشهر الماضي ملياري دولار من بيع النفط ،  500  مليون دولار هي حصة الشركات الاجنبية".

واضاف :" نخطط  من اجل الغاء تلك التراخيص وعدم اعادة النظر بها كما يطالب البعض ، كون العراق قادرا على ادارة  الحقول النفطية كما حصل في حقول مجنون ، التي تعد الاكبر عالميا ، من شركة شل العالمية ونجح بادارة الاعمال بكوادر عراقية بنجاح ".

واشار الوزير  الى :" ان كلفة انتاج برميل النفط الواحد في حقول غرب القرنة ومجنون تصل لاربعة دولارات فقط ، بدءا من حفر البئر ونقل النفط لغاية وصوله الى ناقلة البيع" ، مبينا :" ان اسعار النفط خلال جولات الترخيص  في عام  2015 تختلف عن الان ، ما سبب ارباكا في تكلفة البرميل مقارنة مع بيعه في الاسواق العالمية".

واوضح :" ان تخفيض التكلفة الاستخراجية مسؤولية تضامنية ، اغلبها يقع على عاتق وزارة النفط ، وقد عمدت على التخفيض عبر الاعتماد بنسبة تصل الى 90%  على الموارد العراقية لتشغيل الابار النفطية".
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