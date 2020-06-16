النفط : خطط لالغاء جولات التراخيص





كشف وزير النفط احسان عبدالجبار، عن خطط لالغاء جولات التراخيص وتشغيل الحقول النفطية من قبل الشركات العالمية، مبينا :" ان العراق نجح بتسلم وتشغيل اكبر الحقول النفطية من اكبر شركة عالمية وهي شركة شل ".



وقال عبد الجبار في تصريح متلفز :" ان العراق حقق في الشهر الماضي ملياري دولار من بيع النفط ، 500 مليون دولار هي حصة الشركات الاجنبية".



واضاف :" نخطط من اجل الغاء تلك التراخيص وعدم اعادة النظر بها كما يطالب البعض ، كون العراق قادرا على ادارة الحقول النفطية كما حصل في حقول مجنون ، التي تعد الاكبر عالميا ، من شركة شل العالمية ونجح بادارة الاعمال بكوادر عراقية بنجاح ".



واشار الوزير الى :" ان كلفة انتاج برميل النفط الواحد في حقول غرب القرنة ومجنون تصل لاربعة دولارات فقط ، بدءا من حفر البئر ونقل النفط لغاية وصوله الى ناقلة البيع" ، مبينا :" ان اسعار النفط خلال جولات الترخيص في عام 2015 تختلف عن الان ، ما سبب ارباكا في تكلفة البرميل مقارنة مع بيعه في الاسواق العالمية".



واوضح :" ان تخفيض التكلفة الاستخراجية مسؤولية تضامنية ، اغلبها يقع على عاتق وزارة النفط ، وقد عمدت على التخفيض عبر الاعتماد بنسبة تصل الى 90% على الموارد العراقية لتشغيل الابار النفطية".