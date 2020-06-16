القانونية النيابية : استئناف المفاوضات بشأن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية



اعلنت اللجنة القانونية النيابية استئناف حواراتها ومفاوضاتها مجددا مع الكتل السياسية بشأن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة لتلافي مشكلة نصاب المحكمة.



وقال عضو اللجنة صائب خدر، في تصريح صحفي :" ان رئاسة الجمهورية ارسلت قبل خمسة عشر يوما تعديلًا جديدًا على مشروع قانون المحكمة الاتحادية النافذ الى مجلس النواب لتجاوز مشكلة نصاب المحكمة "، مبينا :" ان اللجنة رفضت هذا القانون وارجعته الى رئاسة الجمهورية لانه جاء مخالفا لبعض القضايا والشروط الدستورية".



واضاف خدر :" ان الكتل السياسية ستسلم القانونية النيابية مقترحاتها وملاحظاتها على مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، معتبرا هذا القانون من القوانين المهمة والحساسة و يتطلب اغلبية الثلثين داخل مجلس النواب لتمريره.



واوضح عضو اللجنة القانونية :" ان قانون المحكمة الاتحادية النافذ توجد عليه مشاكل واعتراضات على اعتبار انه صادر في مرحلة السلطة الانتقالية"، مؤكدا :" ان هذه الجدلية يجب ان تحل بتشريع قانون المحكمة الاتحادية".