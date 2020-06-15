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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 15 حزيران 2020 04:24 م

مفاوضات بين العراق وصندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار

اقتصاد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن وزير المالية بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار.

وقال عضو اللجنة حنين قدو إن "موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد"، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء "العراقية".

وأكد "الحاجة إلى قرض داخلي يصل إلى 15 تريليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية"، لافتا إلى أن "وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار".

ودعا قدو الحكومة إلى السيطرة على الجمارك والمنافذ الحدودية والتركيز في برنامجها على القطاع الخاص وتنويع الموارد المالية للوصول إلى بر الأمان وعدم الحاجة للاقتراض.

وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت في وقت سابق عزم الحكومة على تقديم ورقة إصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى تفاصيل قانون الاقتراض.

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