وعد الكاظمي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.. يقلق الأحزاب التي تآكلت شعبيتها بين العراقيين

أكد مراقبون، أن وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يقلق الأحزاب التي تدرك جيدا تآكل شعبيتها بين العراقيين.

وأشاروا إلى أن القوى السياسية تتجه الى إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين اكتمال الدورة البرلمانية الحالية، والتي تنتهي منتصف عام 2022.

وكشفت مصادر سياسية مقربة من مكتب الكاظمي، عن أن الأخير يبذل أقصى الطاقات، ويوجه الجهود، من أجل الاستعداد للانتخابات المبكرة، وهو ماض بشكل جدي في الترتيبات البرلمانية والقانونية، لإجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أن الكاظمي يدرك قلق المواطنين من احتمال تزوير الانتخابات، ما يدفعه إلى تأكيد الحرص على إشراك الأمم المتحدة في الإشراف عليها للحدّ من عمليات تزوير التي تقوم بها الأحزاب المتنفذة.

وأشار مراقبون إلى أن الأحزاب المتخوفة من انهيار شعبيتها، لديها خيارات كثيرة للحيلولة دون هزيمتها ، فهي أما تعمل على تأجيل الانتخابات، وفي حالة فشلها فإنها ستلجأ إلى التزوير.

يأتي ذلك عبر طرق مبتكرة وزرع رجال لها في مراكز الانتخابات والمفوضية، واذا فشلت في كل ذلك ، فان سوف تلجأ الى اثارة العنف والاضطرابات قبيل الانتخابات او اثناء عمليات الاقتراع لخلط الأوراق.

يذكر أن مجلس النواب قد مرّر قانون انتخابات مجلس النواب، في كانون الأول الماضي، إلا أن رئاسة المجلس لم ترسله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية بحجة عدم اكتمال الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية، والاحصائيات السكانية، وكوتا النساء.

وترجّح مصادر عدم ارسال رئاسة النواب، قانون الانتخابات إلى رئاسة الجهورية، الى ضغوط الأحزاب التي تسعى الى تأجيل أية خطوة باتجاه انتخابات مبكرة.