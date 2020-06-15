شنكالي يطالب الكاظمي بتطبيق مبدأ "من أين لك هذا" على النواب والقادة والضباط الكبار

طالب النائب السابق ماجد شنكالي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتطبيق مبدأ "من أين لك هذا" على النواب والقادة والضباط الكبار.



وقال شنكالي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر" إنه "على الكاظمي البدء بتطبيق مبدأ من أين لك هذا اولاً على من رفعوا شعار الاصلاح ومحاربة الفساد من النواب والوزراء والقادة والضباط الكبار وصولا الى أصغر موظف في الدولة".



وأضاف "لأن الكثير ممن رفعوا شعار الإصلاح ومحاربة الفساد هم من كبار الفاسدين في الدولة، التردد أساس الفشل".

