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الإثنين, 15 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 15 حزيران 2020 03:14 م

البلداوي : التوجه لعدم اقرار الموازنة خطوة متخبطة وغير مدروسة

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

انتقد  النائب عن تحالف "الفتح " محمد البلداوي، توجه الحكومة لعدم اقرار الموازنة المالية للعام 2020 ، ووصفه بالخطوة غير المدروسة والمتخبطة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان توجه الحكومة لعدم اقرار الموازنة للاشهر الستة المتبقية خلال 2020 خطوة غير مدروسة ومتخبطة".

واضاف :" ان  البرلمان صوت على قرار ملزم للحكومة بشأن ارسال الموازنة المالية لعام 2020 من اجل اتخاذ اجراءات اصلاحية شاملة"، مبينا :" ان الحكومة ملزمة بارسال الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين".

واوضح :" ان توجه الحكومة للاقتراض ومعالجة الازمة المالية وتسديد الرواتب خلال الاشهر المتبقية بحاجة الى قانون موازنة لاتاحة الفرصة للتصرف بحرية وفقا للقانون".

ف.ا
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