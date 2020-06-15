البلداوي : التوجه لعدم اقرار الموازنة خطوة متخبطة وغير مدروسة



انتقد النائب عن تحالف "الفتح " محمد البلداوي، توجه الحكومة لعدم اقرار الموازنة المالية للعام 2020 ، ووصفه بالخطوة غير المدروسة والمتخبطة.



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان توجه الحكومة لعدم اقرار الموازنة للاشهر الستة المتبقية خلال 2020 خطوة غير مدروسة ومتخبطة".



واضاف :" ان البرلمان صوت على قرار ملزم للحكومة بشأن ارسال الموازنة المالية لعام 2020 من اجل اتخاذ اجراءات اصلاحية شاملة"، مبينا :" ان الحكومة ملزمة بارسال الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين".



واوضح :" ان توجه الحكومة للاقتراض ومعالجة الازمة المالية وتسديد الرواتب خلال الاشهر المتبقية بحاجة الى قانون موازنة لاتاحة الفرصة للتصرف بحرية وفقا للقانون".



ف.ا