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الإثنين, 15 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 15 حزيران 2020 03:13 م

البعيجي : لا جدوى من اللقاء بين الحكومة ووفد الاقليم

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اكد النائب منصور البعيجي، عدم وجود اية جدوى من اللقاء المرتقب بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة اقليم كردستان ،كون هذا اللقاء لم يكن الاول.

وقال البعيجي في بيان صحفي  :" ان  جميع الحوارات واللقاءات السابقة بين حكومتي المركز والاقليم لم تخرج بأية نتيجة تذكر ، ولا تعدو  كونها مشاهد اعلامية تلتقط فيها صور المتحاورين"، مبينا ان " اقليم كردستان يصدر النفط ويتحكم بالمنافذ الحدودية ووارداتها، ومع ذلك يتسلم حصته في الموازنة الاتحادية بمباركة حكومة بغداد  دون ان يسلم  اي مستحقات لبغداد ولا يؤدي الالتزامات المالية التي فرضها الدستور عليه والاتفاقات المبرمة بينه وبين الحكومة الاتحادية".

واضاف انه : " طفح الكيل من ممارسات حكومة  الاقليم باستمرارها واصرارها على نهب ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط ، والمحافظات الجنوبية تعيش حالة بائسة من التدهور في البنى التحتية وغياب الخدمات والإعمار بعد أن تتحول أموال نفطها لاعمار وبناء محافظات الإقليم"، مشدد على  انه  :" لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر على ما هو عليه، وباعتبارنا ممثلين عن محافظاتنا فان الواجب الشرعي والقانوني لن يسمح لنا بالقبول به".

ف.ا
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