نائب كردي : لابوادر لحل جذري للمشاكل بين بغداد واربيل



اكد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، عدم وجود بوادر حل جذري للمشاكل بين المركز والاقليم ، انما ترقيعية فقط.



وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان الوفد الكردي الذي زار بغداد امس تابع للاتحاد الوطني، ولا نعلم الهدف من هذه الزيارة".



واضاف :" لا يمكن ان نحكم على جميع زيارات الوفود الكردية بانها زيارات تمثل الحكومة، فقد تكون زيارة تابعة لاحزاب ، لديها مصالح خارج اطار مصلحة الحكومة".



واشار الى :" ان وفدا من الاقليم قد يصل الاسبوع الحالي لمناقشة القضايا الخلافية والوصول الى حلول مؤقتة لحين الوصول الى حلول جذرية"، مشيرا الى انه "لا توجد بوادر حل جذري للمشاكل بين المركز والاقليم بل حلول ترقيعية، فالكل يريد حلا مؤقتا لعدم وجود نيات صادقة من جهة ، وعدم وجود ثقة متبادلة ، وتغليب مصلحة الاحزاب على المصلحة العامة".



ف.ا

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