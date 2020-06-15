الزراعة: الخضروات الممنوعة من الاستيراد تُهرب عبر إيران وتركيا





اعربت وزارة الزراعة ، عن أسفها إزاء ما يفعله المهربون من إضرار بالاقتصاد الزراعي، لافتة إلى أن الخضروات الممنوعة من الاستيراد يتم تهريبها عبر حدود ايران وتركيا على شكل سلع بطرق غير شرعية.



وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح صحفي: إن «الخضروات الممنوعة من الاستيراد من قبل وزارة الزراعة بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتي ولغرض منح الفلاح العراقي الاستفادة في بيع منتوجاته الزراعية، يتم تهريبها عن طريق الحدود الايرانية والتركية على شكل سلع اخرى بطرق غير شرعية».



وشدد على أنه «لا يمكن الاستمرار بتهريب المواد الزراعية الى العراق بهذه الطريقة، لا سيما مع الازمة المالية العراقية وعدم قدرة البلاد على حفظ العملة الصعبة».



وأشار النايف إلى أن «الوزارة تريد أن يتم التعامل مع الفلاحين العراقيين، إلا أن طرق التهريب هذه تمنعهم من تصريف منتوجاتهم الزراعية الممتازة».



وأوضح أن «تحقيق الاكتفاء الذاتي وفرض القانون في المنافذ الحدودية لمنع ارساليات الفواكه والخضار والمعلبات يسهم في انعاش الزراعة وتطوريها بشكل سريع للغاية، ويضمن للعراق موردا اقتصاديا كبيرا لا يقل اهمية عن النفط»..



ف.ا