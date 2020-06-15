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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 15 حزيران 2020 01:12 م

نائب عن ائتلاف علاوي : محاكمة الفاسدين هو اصعب ملف تواجهه حكومة الكاظمي

النائب كاظم الشمري

اكد رئيس الكتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، ان محاكمة الفاسدين هو اصعب ملف تواجهه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الشمري  في تصريح صحفي ان "واحدا من اصعب الملفات التي تواجه حكومة الكاظمي هو ملف الفاسدين واحالتهم للمحاكم"، مبينا ان "الفساد لم يعد فساد اشخاص وانما فساد احزاب وجهات سياسية".

واضاف "نادرا ما نجد حزبا سياسيا لا يمتلك هيئة اقتصادية"، مشيرا الى انه "بامكان الكاظمي ان يحرك هذا الملف من خلال اتفاق سياسي مع جميع القوى السياسية".

وتابع الشمري ان "ما حصل في 2014 سقوط المدن وسقوط المحافظات ومجزرة سبايكر والانهيارات في صفوف الجيش العراقي هو بسبب الفساد، وهذا بحاجة الى مراجعة ووقفة"، لافتا الى "اننا بحاجة الى اعادة تقييم تلك المرحلة وتحميل المقصرين المسؤولية ايا كانوا".

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