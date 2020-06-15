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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 15 حزيران 2020 01:08 م

نائب: مجلس مكافحة الفساد ولد ميتا والكاظمي لن يعمل على تفعيله

عباس عليوي

أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي ، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ولد ميتا ولم يعمل على محاسبة كبار المسؤولين، مشيرا الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يعمل على تفعيله مجددا.


وقال عليوي ، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكلته حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لم ينجح بمحاسبة كبار المسؤولين ولم يسهم في إعادة الأموال المنهوبة من خزينة الدولة”، لافتا إلى إن “المجلس الأعلى ولد ميتا ولم يحقق أي نجاحات في محاربة الفساد.

وأضاف أن “عدم اهتمام الكاظمي بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد أو التطرق له يشير على عدم وجود نية بتفعيلة خلال الحكومة الحالية”، مبينا أن “الكاظمي قد يذهب باتجاهات أخرى لمحاربة الفساد بعيدا عن تفعيل المجلس الأعلى.
ووصفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، في وقت سابق, المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي اسسه عادل عبد المهدي بالبدعة.

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