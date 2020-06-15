تسجيل 11 حالة وفاة جديدة لمصابين بكورونا في واسط

كشف مصدر طبي مسؤول، اليوم الاثنين، عن تسجيل ١١ حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا كوفيد- ١٩ بمحافظة واسط، في أكبر حصيلة للمتوفين بسبب الفيروس في محافظة واحدة في غضون ٢٤ ساعة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن محافظة المثنى هي الأخرى سجلت حالة وفاة بمحافظة المثنى لرجل في الأربعين من عمره مصاب بفيروس كورونا.

وارتفعت الإصابات بالفيروس بصورة ملحوظة في محافظة واسط اذ أعلنت دائرة صحة المحافظة، يوم الخميس الماضي، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي فيروس كورونا كوفيد-١٩.

وذكر بيان للدائرة، أن الإصابات المشخصة لذلك اليوم فقط بلغت 233 إصابة موجبة بفيروس كورونا.

وأوضح أن "عدد الإصابات التراكمي وصل إلى 765، وحالات الشفاء التراكمي 109، فيما بلغ عدد الوفيات 15 حالة والرقود 641.