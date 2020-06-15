محلل سياسي: العراق على موعد مع تظاهرات مليونية للإطاحة بالحكومة

أكد المحلل السياسي كريم الخيكاني، أن العراق على موعد مع تظاهرات مليونية للإطاحة بالحكومة بعد تخبطها باتخاذ القرارات ومساسها بمعاش الموظفين والمتقاعدين.

وقال الخيكاني في تصريح صحفي، إن الرواتب المقبلة ستشهد ضجة كبيرة وستخرج على أثرها تظاهرات مليونية تجوب شوارع العاصمة من مختلف المحافظات بهدف اسقاط الحكومة وايجاد حلول آنية بعيدة عن المساس بالرواتب.

وأضاف أن الحكومة امام خيارات عدة للتخلص من الازمة الراهنة ومصالحة الشعب وخاصة شريحة الموظفين والمتقاعدين، حيث بالإمكان التوجه نحو التمويل الذاتي لبعض الدوائر وتطوير القطاعات الانتاجية من اجل تمويل الوزارات بما تحتاجه من اموال لتغطية رواتب موظفيها.

وبين أن التخبط باتخاذ القرارات ومحاباة الأحزاب والكتل السياسية سيولد ردة فعل سلبية من الشارع المنتفض ضد الفساد والاهمال، وقد يصبح المطلب اقالة الحكومة والطبقة السياسية برمتها.



