الصحة والبيئة : احالة المخالفين لاجراءات الحظر الجزئي الى القضاء



اكدت وزارة الصحة والبيئة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ارشادات الوقاية الصحية لوباء كورونا والشروط السلوكية المرافقة لحظر التجوال الجزئي.



وشددت الوزارة على اتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين لشروط الحظر الجزئي واعتبار المخالفة جريمة تسبب اضراراً بالصحة العامة وفق قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وفق المادة ٣٦٨ ،



واوعزت الوزارة الى الاقسام القانونية في جميع دوائر الصحة في بغداد لتحريك دعاوى قضائية بحق المخالفين اذا كانوا اشخاصاً ام اصحاب انشطة مخالفة للتعليمات الوقائية وسلوك الحظر الصحي



واتخذت وزارة الصحة والبيئة إجراءات وقائية مشددة خلال حظر التجوال الجزئي الذي بدأ امس بالمشاركة مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية".