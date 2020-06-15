الدهلكي :زيارة وزير الخارجية الكويتي خطوة إيجابية لانفتاح العراق نحو العمق العربي من جديد

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، ان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح حمل رسائل مهمة بشأن الأزمة الاقتصادية العراقية.



وقال الدهلكي في تصريح صحفي: ان "زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح الى بغداد، خطوة إيجابية لانفتاح العراق نحو العمق العربي من جديد"، مبينا انها "رسالة اطمئنان للعراق من محيطه العربي، ولمؤازرته في الظرف الصعب الذي يمر به من جراء الأزمة المالية والصحية والإنسانية، وغيرها من الأزمات".



ودعا الدهلكي حكومة الكاظمي إلى "أن تعمل جاهدة لمد الجسور مع الدول العربية، بما يحفظ سيادة العراق والتعاون المشترك"، مشيراً إلى أن "المسؤول الكويتي يحمل رسائل مهمة بشأن الأزمة الاقتصادية العراقية، وإمكانية تعاون الكويت مع العراق".