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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 15 حزيران 2020 12:10 م

يعلن عنه قريبا.. تحالف نيابي سياسي لمساندة الإصلاح الشامل بالعراق

مجلس النواب

كشف رئيس كتلة النهج الوطني حسين العقابي، عن أن هناك تحالف نيابي سياسي لمساندة الإصلاح الشامل في الدولة، سيعلن عنه قريبا.

وأشار العقابي، إلى أن "هناك عددا من القوى السياسية تتحد لبلورة تحالف نيابي سياسي استراتيجي، وهذه الأطراف قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وسيعلن عنه في وقت قريب، ووظيفته الاصلاح الشامل على المستوى الحكومي والسلطة التشريعية".

وأضاف، أن "نهج التحالف الجديد هو دعم ورعاية الاصلاح الشامل في منظومة الحكم في العراق".

وبين أن "البرلمان يدعم منظومة الاصلاح تحت كل الظروف وفي كل الأوجه؛ كالقوانين التي تأتي من الحكومة أو  من مجلس النواب أو من منظمات المجتمع المدني أيا كانت طبيعتها، فإننا نمضي بها ونبلورها على شكل قرار دولة داعم للإصلاح".

ولفت العقابي إلى أن "هناك خزينا استراتيجيا من التشريعات، لذلك نسعى جاهدين الى أن نمضي بتلك التشريعات الملحة والضاغطة التي تتطلبها منظومة بناء الدولة".

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