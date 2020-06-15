الاعلام الامني يعلن عن ضبط العجلة التي أطلقت الصواريخ لاستهداف معسكر التاجي

اعلنت خلية الاعلام الامني عن ضبط العجلة التي أطلقت الصواريخ لاستهداف معسكر التاجي .



وقال بيان للخلية تلقت انه بناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الامنية العراقية تمكنت القوات الامنية الليلة الماضية مِن رصد عجلة نوع كيا تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة الراشدية قرب شركة النفط واثناء التقرب منها انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر .



واوضح انه تمت السيطرة على العجلة وابطال جميع الصواريخ المتبقية مبينا ان القوات الامنية تمكنت من الحصول على معلومات مهمة تؤدي الى معرفة الذين اقدموا على هذا العمل الارهابي .