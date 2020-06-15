تقرير بريطاني: من يدفع ثمن الحرب بالوكالة في ليبيا؟.. وقانون "قيصر" يضع مصير الأسد على المحك

سلطت الصحف البريطانية الضوء على معاناة المدنيين في ليبيا، والعقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا، ومصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وذكرت مراسلة صحيفة "الإندبندنت" في الشرق الأوسط، بيل ترو، أن المدنيين الذين يدفعون ثمن الحرب بالوكالة في ليبيا.

تقول ترو إن "مدنيين ليبيين محاصرين في الوسط كافحوا من أجل البقاء وسط تغيرات المشهد السياسي الليبي المشحون، وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان".

وعلّقت بأن هؤلاء "عالقون في حرب بالوكالة تزداد تعقيداً، في زمن فيروس كورونا، حيث لم يبق سوى أمل ضئيل لحل سريع للأزمة".

وأشارت الكاتبة إلى تحقيق أجرته الصحيفة وسينشر الأسبوع المقبل، يتطرق إلى مدى تحديد القوى الأجنبية لمصير الصراع في ليبيا.

وتعتقد الكاتبة بأن التدخل الأجنبي في ليبيا يعود إلى بداية ثورة 2011.

وتوضح "مرت ست سنوات سريعاً .. وكلا الجانبين يستخدمان بعضاً من أكثر الأسلحة تطوراً في العالم بفضل تدخل القوى العظمى العالمية التي أرسلت أيضاً آلاف المرتزقة".

وفي صحيفة "التايمز"، كتب المراسل ريتشارد سبنسر، مقالا تحت عنوان "نظام الأسد مهدد فيما تستعد الولايات المتحدة لفرض موجة جديدة من العقوبات".

ويشير التقرير إلى أن بشار الأسد "سيواجه أكبر اختبار لنظامه منذ سنوات هذا الأسبوع، عندما يبدأ سريان مزيد من العقوبات الأمريكية على سوريا، بموجب قانون قيصر، ما يهدد اقتصادها الذي هو أصلاً على وشك الانهيار."

ويوضح التقرير أنه من المتوقع أن يكون لقانون قيصر "تأثير مدمر على أي إرادة دولية للاستثمار في إعادة بناء" سوريا.

ويقول سبنسر، إن الأسد "يكافح للتعامل مع الاحتجاجات المتجددة والانشقاق في النظام وسعر الصرف الذي انخفض بأربعة أخماس في ستة شهور"، بعد عامين على انتصاره في الحرب الدائرة.

وانخفضت العملة من 500 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، إلى حوالى 2500 ليرة، وقد كان الدولار يساوي أقل من 50 ليرة في بداية النزاع.

ونقل سبنسر عن ليث أبو رامي، متظاهر حجب لقبه بالكامل خوفا على سلامته، إن "الظروف الاقتصادية لا تترك لنا خياراً. المطلب الأساسي هو إسقاط بشار الأسد".

ويخلص سبنسر إلى القول بأن "لا أحد يتوقع أن تؤدي الاحتجاجات الجديدة إلى سقوط النظام، لكن المحللين الروس يقولون إن مستقبل الأسد يظل مشكلة رئيسية للرئيس بوتين، أقرب حلفائه".