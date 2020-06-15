مصير كاتانيتش مع المنتخب على كف " الازمة المالية "



اصبح مصير مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش، موضع شك بسبب الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.



وقال مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة :" ان الهيئة التطبيعية فاتحت المدرب كاتانيتش من اجل تمديد عقده لعام آخر ".



واضاف :" ان كاتانيتش ابدى موافقة مبدئية على تجديد عقده، الا ان المشكلة تعود الى الازمة المالية ، فالهيئة لا تمتلك مبلغ عقد المدرب ، وبالتالي فان مستقبله مع اسود الرافدين اصبح محل شك ".



وبين :" ان الهيئة التطبيعية ستخاطب لجنة الشباب والرياضة النيابية من اجل مخاطبة الحكومة ، لتأمين المبلغ كما حدث في العام الماضي حين خصص عادل عبد المهدي مبلغ تجديد العقد ".



تجدر الاشارة الى ان كاتانيتش وقع على عقد مع اسود الرافدين لمدة ثلاث سنوات.