بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 15 حزيران 2020
آخر الأخبار
نائب عن ديالى يحذر من انهيار أمني في مناطق شمالي غربي المحافظة نائب عن ائتلاف علاوي : محاكمة الفاسدين هو اصعب ملف تواجهه حكومة الكاظمي نائب: مجلس مكافحة الفساد ولد ميتا والكاظمي لن يعمل على تفعيله تسجيل 11 حالة وفاة جديدة لمصابين بكورونا في واسط بالوثيقة.. الكاظمي يمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من إبداء الآراء السياسية محلل سياسي: العراق على موعد مع تظاهرات مليونية للإطاحة بالحكومة الضغط الأمريكي على إيران لن يمر بلا نتيجة.. وإيرانيون: حان وقت زوال نظام ولاية الفقيه زيدان يدخل نادي "العمالقة الثلاثة" في تاريخ ريال مدريد السفير البريطاني يرحب باصرار الحكومة على اعتقال مهاجمي قاعدة التاجي نائب:اداء الوزراء السابقين للكهرباء جعلها مفلسة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 15 حزيران 2020 11:28 ص

مصير كاتانيتش مع المنتخب على كف " الازمة المالية "

b8dce714885c1061bb754bad9b84990c
مصير كاتانيتش مع المنتخب على كف " الازمة المالية "

اصبح مصير مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم  السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش، موضع شك بسبب الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة  :" ان الهيئة التطبيعية فاتحت المدرب كاتانيتش من اجل تمديد عقده لعام آخر ".

واضاف :" ان  كاتانيتش  ابدى موافقة مبدئية على تجديد عقده، الا ان المشكلة تعود الى  الازمة المالية ، فالهيئة لا تمتلك  مبلغ  عقد المدرب ، وبالتالي فان مستقبله مع اسود الرافدين اصبح محل شك ".

وبين :" ان  الهيئة التطبيعية ستخاطب لجنة الشباب والرياضة النيابية من اجل مخاطبة الحكومة ، لتأمين المبلغ كما حدث في العام الماضي حين خصص عادل عبد المهدي مبلغ تجديد العقد ".

تجدر الاشارة الى ان كاتانيتش وقع على عقد مع اسود الرافدين لمدة ثلاث سنوات.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النائب عن كتلة تحالف سائرون برهان المعموري

نائب عن ديالى يحذر من انهيار أمني في مناطق شمالي غربي المحافظة 15 حزيران 2020 01:14 م

النائب كاظم الشمري

نائب عن ائتلاف علاوي : محاكمة الفاسدين هو اصعب ملف تواجهه حكومة الكاظمي 15 حزيران 2020 01:12 م

عباس عليوي

نائب: مجلس مكافحة الفساد ولد ميتا والكاظمي لن يعمل على تفعيله 15 حزيران 2020 01:08 م

الكاظمي

بالوثيقة.. الكاظمي يمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من إبداء الآراء السياسية 15 حزيران 2020 12:56 م

تظاهرات العراق

محلل سياسي: العراق على موعد مع تظاهرات مليونية للإطاحة بالحكومة 15 حزيران 2020 12:48 م

ستيفن هايكي

السفير البريطاني يرحب باصرار الحكومة على اعتقال مهاجمي قاعدة التاجي 15 حزيران 2020 12:16 م

أمجد هاشم العقابي

نائب:اداء الوزراء السابقين للكهرباء جعلها مفلسة 15 حزيران 2020 12:15 م

حظر

الصحة والبيئة : احالة المخالفين لاجراءات الحظر الجزئي الى القضاء 15 حزيران 2020 12:15 م

التعليقات