وزير النفط: من صالح العراق الالتزام باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج ويمكن وقف استيراد الغاز الإيراني

قال إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط، إن العراق سيصدر 2.8 مليون برميل يوميا من النفط في المتوسط في حزيران.

وأضاف وزير النفط ، في تصريح متلفز، أن من صالح العراق الالتزام باتفاق أوبك+ لخفض الانتاج.

وتابع عبدالجبار، أن وزارة النفط طلبت من السلطات الكردية في شمال العراق تصدير 370 ألف برميل يوميا كحد أقصى ابتداء من يونيو/ حزيران لمساعدة العراق في الالتزام بحصة أوبك+.

كان الوزير قد أكد لنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، التزام العراق الكامل باتفاق أوبك + حول خفض الانتاج.

وقال وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر صحفي عقد في اليوم الثامن الشهر الجاري، إن أعضاء أوبك+ غير الملتزمين سيخفضون الإنتاج على نحو أعمق من حصصهم بين يوليو/ تموز وسبتمبر/أيلول بعد أن أخفقوا في تطبيق التخفيضات المتعهد بها لشهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران بشكل كامل.

ووافق أعضاء منظمة "أوبك" وحلفاؤها، خلال اجتماع عقد في الجزائر، على تمديد المرحلة الأولى من تعديل الإنتاج المتفق عليه، والذي سيستمر الآن من 1 مايو/أيار إلى 31 يوليو/تموز 2020.

على جانب آخر، أكد وزير النفط العراقي، أنه يمكن لبلاده وقف استيراد الغاز الإيراني في 2024 إذا تم استكمال كل مشروعاته في مجال الغاز وفقا لما هو مقرر.

وتوقع الوزير وصول إيرادات النفط في يونيو/حزيران لنحو 2.5 مليار دولار بما في ذلك نحو 500 مليون دولار سيتم دفعها كتكاليف لشركات دولية .