ماكرون يعلن رفع الحجر الصحي عن عموم فرنسا

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع الحظر الذي كان مفروضا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، معلنا "أول انتصار ضد الفيروس" وذلك بعد أن تم اعتبار كل مناطق البلاد "خضراء" خالية منه.

وكشف ماكرون، في خطاب متلفز، أنه "تقرر إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس.

وقال "مكافحة الوباء لم تنته، لكنني سعيد بهذا الانتصار الأول ضد الفيروس"، معلنا أن كامل أراضي فرنسا باتت ضمن التصنيف "الأخضر".

كما أفاد بأن إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 الشهر الجاري، لكنه عاد ليقول "ستبقى التجمعات خاضعة لقيود مشددة".

يذكر أن فرنسا سجلت أكثر من 156 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 29 ألف حالة وفاة.

أما حالات الشفاء في البلاد فقد ناهزت 73 ألف، حسب إحصائيات منصة "وورلد ميترز" الدولية.



