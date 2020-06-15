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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 15 حزيران 2020 10:25 ص

نائب : مجلس مكافحة الفساد "ولد ميتا ".. والكاظمي لن يفعّله

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نائب : مجلس مكافحة الفساد "ولد ميتا ".. والكاظمي لن يفعّله

وصف النائب عن تحالف "سائرون"  عباس عليوي، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، بانه ولد ميتا ولم يعمل على محاسبة كبار المسؤولين، فيما بين :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يعمل على تفعيله مجددا ".

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، الذي شكلته حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، لم ينجح بمحاسبة كبار المسؤولين ولم يسهم في اعادة الاموال المنهوبة من خزينة الدولة".

واضاف :" ان عدم اهتمام الكاظمي بالمجلس الاعلى لمكافحة الفساد او التطرق له ، يشير الى عدم وجود نية لتفعيله "،  مبينا :" ان الكاظمي قد يذهب باتجاهات اخرى لمحاربة الفساد بعيدا عن تفعيل هذا المجلس ".
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