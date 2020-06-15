نائب : مجلس مكافحة الفساد "ولد ميتا ".. والكاظمي لن يفعّله



وصف النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، بانه ولد ميتا ولم يعمل على محاسبة كبار المسؤولين، فيما بين :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يعمل على تفعيله مجددا ".



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، الذي شكلته حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، لم ينجح بمحاسبة كبار المسؤولين ولم يسهم في اعادة الاموال المنهوبة من خزينة الدولة".



واضاف :" ان عدم اهتمام الكاظمي بالمجلس الاعلى لمكافحة الفساد او التطرق له ، يشير الى عدم وجود نية لتفعيله "، مبينا :" ان الكاظمي قد يذهب باتجاهات اخرى لمحاربة الفساد بعيدا عن تفعيل هذا المجلس ".

