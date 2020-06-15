بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 15 حزيران 2020
آخر الأخبار
نائب : مجلس مكافحة الفساد "ولد ميتا ".. والكاظمي لن يفعّله المالية النيابية : ضبط المنافذ الحدودية بحاجة الى " مكافحة الارهاب " ! دعوة برلمانية لاستخدام " العصا الغليضة " في ملف " من اين لك هذا " الوفد العراقي المفاوض مطلوب في البرلمان نائب عن ديالى : لاحاجة لقوات البيشمركة في خانقين نائب عن سائرون يحذر من انهيار أمني في ديالى بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي للعراق.. بحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتعويضات والمفقودين اندلاع حريق هائل في مخيم للنازحين الإيزيديين بدهوك إصابة النائبة محاسن حمدون بفايروس كورونا نائب: عدم إرسال الموازنة للبرلمان يعقد الأمور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 15 حزيران 2020 10:22 ص

دعوة برلمانية لاستخدام " العصا الغليضة " في ملف " من اين لك هذا "

النزاهة
دعوة برلمانية لاستخدام " العصا الغليضة " في ملف " من اين لك هذا "

دعت  لجنة النزاهة البرلمانية  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى احالة ملف "من اين لك هذا "  الى لجنة مختصة تتابع اسماء الجميع من ٢٠٠٣ لغاية الان.

وقال عضو اللجنة  صباح العكيلي في تصريح صحفي :" الجميع يعرف قصة وزارة "الزير" في زمن الدولة العثمانية والتي سقطت بركلة من الخليفة " ، متسائلا :" متى يأتي ذلك الرجل الذي يدخل على الوزارات والهيئات الواهنة وغير المفيدة فيحطم زيرها وينهي ملفات السبعة عشر عاما ويحسم مواضيع يستحيل حلها الا باستخدام العصا الغليضة و،رفع جميع الملفات وجميع الاستثناءات الى القضاء".

واكد عضو لجنة النزاهة :" اهمية الاطاحة بالرؤوس الفاسدة التي حكمت البلد" ، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى “احالة ملف "من اين لك هذا" الى لجنة مختصة تتابع اسماء الجميع من ٢٠٠٣ لغاية الان".

وشدد على :" ضرورة  ان يوضع الجميع في خانة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ، بالتعاون مع القضاء ، لحين معرفة الزيادات الحاصلة باموالهم  بدقة عالية ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
New-Project-61

نائب : مجلس مكافحة الفساد "ولد ميتا ".. والكاظمي لن يفعّله 15 حزيران 2020 10:25 ص

196595-القوات-العراقية-1

المالية النيابية : ضبط المنافذ الحدودية بحاجة الى " مكافحة الارهاب " ! 15 حزيران 2020 10:23 ص

البرلمان-العراقي1

الوفد العراقي المفاوض مطلوب في البرلمان 15 حزيران 2020 10:20 ص

8322020_peshmarga_0

نائب عن ديالى : لاحاجة لقوات البيشمركة في خانقين 15 حزيران 2020 10:15 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

نائب عن سائرون يحذر من انهيار أمني في ديالى 15 حزيران 2020 09:59 ص

irq_2107269955_1592154529

فضيحة .. دكان جامعي في الدنمارك يبيع الوهم ويمنح شهادات دكتوراه مزيفة للوزراء العراقيين 14 حزيران 2020 11:36 م

مجلس النواب

نائب: عدم إرسال الموازنة للبرلمان يعقد الأمور 14 حزيران 2020 04:37 م

مشعان الجبوري

مشعان الجبوري يحمل المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية 14 حزيران 2020 03:44 م

التعليقات