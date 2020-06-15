دعوة برلمانية لاستخدام " العصا الغليضة " في ملف " من اين لك هذا "



دعت لجنة النزاهة البرلمانية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى احالة ملف "من اين لك هذا " الى لجنة مختصة تتابع اسماء الجميع من ٢٠٠٣ لغاية الان.



وقال عضو اللجنة صباح العكيلي في تصريح صحفي :" الجميع يعرف قصة وزارة "الزير" في زمن الدولة العثمانية والتي سقطت بركلة من الخليفة " ، متسائلا :" متى يأتي ذلك الرجل الذي يدخل على الوزارات والهيئات الواهنة وغير المفيدة فيحطم زيرها وينهي ملفات السبعة عشر عاما ويحسم مواضيع يستحيل حلها الا باستخدام العصا الغليضة و،رفع جميع الملفات وجميع الاستثناءات الى القضاء".



واكد عضو لجنة النزاهة :" اهمية الاطاحة بالرؤوس الفاسدة التي حكمت البلد" ، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى “احالة ملف "من اين لك هذا" الى لجنة مختصة تتابع اسماء الجميع من ٢٠٠٣ لغاية الان".



وشدد على :" ضرورة ان يوضع الجميع في خانة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ، بالتعاون مع القضاء ، لحين معرفة الزيادات الحاصلة باموالهم بدقة عالية ".

