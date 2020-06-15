بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 15 حزيران 2020
آخر الأخبار
نائب : مجلس مكافحة الفساد "ولد ميتا ".. والكاظمي لن يفعّله المالية النيابية : ضبط المنافذ الحدودية بحاجة الى " مكافحة الارهاب " ! دعوة برلمانية لاستخدام " العصا الغليضة " في ملف " من اين لك هذا " الوفد العراقي المفاوض مطلوب في البرلمان نائب عن ديالى : لاحاجة لقوات البيشمركة في خانقين نائب عن سائرون يحذر من انهيار أمني في ديالى بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي للعراق.. بحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتعويضات والمفقودين اندلاع حريق هائل في مخيم للنازحين الإيزيديين بدهوك إصابة النائبة محاسن حمدون بفايروس كورونا نائب: عدم إرسال الموازنة للبرلمان يعقد الأمور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 15 حزيران 2020 10:20 ص

الوفد العراقي المفاوض مطلوب في البرلمان

البرلمان-العراقي1
الوفد العراقي المفاوض مطلوب في البرلمان



طلبت لجنة الامن والدفاع  النيابية  استضافة الوفد العراقي المفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية، لكشف ما وصفته بـ"الغموض" في الحوار الستراتيجي ..

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح صحفي :" هناك غموض في الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن، خصوصاً ان البيان الرسمي المشترك، كان بشكل مقتضب ولم يذكر تفاصيل كل ما جرى اثناء الحوار والتفاوض".

واضاف :"  ان لجنة الامن والدفاع ، اتفقت على تقديم طلب ، بكتاب رسمي ، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن استضافة الوفد العراقي المفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية في البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة، لمعرفة كل تفاصيل ما جرى بين الجانبين  العراقي والامريكي، ولمعرفة  سبب عدم تقديم طلب صريح لواشنطن بسحب قواتها وفق قرار البرلمان ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
New-Project-61

نائب : مجلس مكافحة الفساد "ولد ميتا ".. والكاظمي لن يفعّله 15 حزيران 2020 10:25 ص

196595-القوات-العراقية-1

المالية النيابية : ضبط المنافذ الحدودية بحاجة الى " مكافحة الارهاب " ! 15 حزيران 2020 10:23 ص

النزاهة

دعوة برلمانية لاستخدام " العصا الغليضة " في ملف " من اين لك هذا " 15 حزيران 2020 10:22 ص

8322020_peshmarga_0

نائب عن ديالى : لاحاجة لقوات البيشمركة في خانقين 15 حزيران 2020 10:15 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

نائب عن سائرون يحذر من انهيار أمني في ديالى 15 حزيران 2020 09:59 ص

irq_2107269955_1592154529

فضيحة .. دكان جامعي في الدنمارك يبيع الوهم ويمنح شهادات دكتوراه مزيفة للوزراء العراقيين 14 حزيران 2020 11:36 م

مجلس النواب

نائب: عدم إرسال الموازنة للبرلمان يعقد الأمور 14 حزيران 2020 04:37 م

مشعان الجبوري

مشعان الجبوري يحمل المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية 14 حزيران 2020 03:44 م

التعليقات