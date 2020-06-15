الوفد العراقي المفاوض مطلوب في البرلمان







طلبت لجنة الامن والدفاع النيابية استضافة الوفد العراقي المفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية، لكشف ما وصفته بـ"الغموض" في الحوار الستراتيجي ..



وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح صحفي :" هناك غموض في الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن، خصوصاً ان البيان الرسمي المشترك، كان بشكل مقتضب ولم يذكر تفاصيل كل ما جرى اثناء الحوار والتفاوض".



واضاف :" ان لجنة الامن والدفاع ، اتفقت على تقديم طلب ، بكتاب رسمي ، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن استضافة الوفد العراقي المفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية في البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة، لمعرفة كل تفاصيل ما جرى بين الجانبين العراقي والامريكي، ولمعرفة سبب عدم تقديم طلب صريح لواشنطن بسحب قواتها وفق قرار البرلمان ".