نائب عن ديالى : لاحاجة لقوات البيشمركة في خانقين



اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ان خانقين ليست بحاجة لقوات البيشمركة الكردية .



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان جيوب تنظيم داعش الارهابي موجودة في العديد من مناطق ديالى ومنها خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) ، وحتى عندما كانت قوات البيشمركة موجودة كانت تتعرض الى هجمات ويسقط ضحايا".



واضاف النائب عن ديالى :" ان وزير الدفاع يبدي اهتماما كبيرا بامن ديالى ، واصدر توجيهات بتعزيز القطعات العسكرية بمقاتلين ومعدات ، وسيكون هناك تحول في الوضع الامني في خانقين وغيرها من المناطق "، مؤكدا ان المدينة ليست بحاجة الى قوات البيشمركة".



واشار العزاوي الى :" ان اعادة تفعيل لجنة التنسيق الامني المشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة ستحل الكثير من المشاكل ، وهذا ما نسعى الى تحقيقه في الوقت الراهن".



وكانت احدى قرى خانقين تعرضت في ساعة متاخرة ليلة السبت الى هجوم شنه داعش ما اسفر عن مقتل واصابة 13 شخصا بينهم عناصر امنية.