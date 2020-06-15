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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 15 حزيران 2020 09:59 ص

نائب عن سائرون يحذر من انهيار أمني في ديالى

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

حذر رئيس تحالف سائرون في ديالى النائب برهان المعموري، من انهيار أمني في مناطق شمالي غربي المحافظة.

وقال المعموري في بيان، "ما زالت محافظة ديالى تنزف الدماء الغالية من أبنائها وسط عدم استجابة للدعوات والمطالبات التي أطلقناها في وقت سابق بضرورة تعزيز تواجد القطعات العسكرية"، مستنكرا "العملية الارهابية النكراء التي ارتكبتها فلول عصابات داعش في قضاء خانقين والتي خلفت عدداً من الشهداء والمصابين".

وأضاف ان "استمرار الخروقات الأمنية وتكرار الهجمات الارهابية يؤشر بتصاعد خطورة هذه العصابات وتهديدها الواضح لحياة المواطنين وابناء الأجهزة الامنية على حد سواء"، لافتاً إلى "ضرورة وضع حد لتلك الهجمات وقطع خطوط الإمداد وتوجيه ضربات موجعة لمضافات وتجمعات الإرهابيين".

وحذر المعموري "من حدوث انهيار أمني أشبه بانهيار 2014 في ديالى وخصوصاً في المناطق الشرقية الغربية والشمالية الغربية"، داعياً "القائد العام للقوات المسلحة إلى القيام بتحريك قطعات عسكرية كافية لمسك المناطق الرخوة وضبط الأمن الحدود التي تربط المحافظة بالمحافظات الشمالية".

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