اندلاع حريق هائل في مخيم للنازحين الإيزيديين بدهوك

نشب حريق كبير في مخيم للنازحين الإيزيديين شرقي محافظة دهوك.



وقال مصدر محلي، إن الحريق نشب في مخيم اسيان، والتهم ثلاث خيم للنازحين الإيزيديين، وخلف أضراراً مادياً كبيراً بممتلكات القاطنين في المخيم.



ومخيم اسيان يقع في قضاء شيخان شرق مدينة دهوك ويقطنوها نازحون ايزيديون منذ نحو ٦ سنوات، عقب اجتياح تنظيم داعش مناطقهم في محافظة نينوى.





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