بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 15 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 15 حزيران 2020 09:31 ص

اندلاع حريق هائل في مخيم للنازحين الإيزيديين بدهوك

حريق بمخيم
نشب حريق كبير في مخيم للنازحين الإيزيديين شرقي محافظة دهوك.

وقال مصدر محلي، إن الحريق نشب في مخيم اسيان، والتهم ثلاث خيم للنازحين الإيزيديين، وخلف أضراراً مادياً كبيراً بممتلكات القاطنين في المخيم.

ومخيم اسيان يقع في قضاء شيخان شرق مدينة دهوك ويقطنوها نازحون ايزيديون منذ نحو ٦ سنوات، عقب اجتياح تنظيم داعش مناطقهم في محافظة نينوى.

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