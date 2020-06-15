الصواريخ على بغداد والميليشيات في كل مكان وبرهم صالح والحلبوسي يطالبان بتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين!

مراقبون: العراق يعيش مهزلة أمنية وسياسية ويستحيل أن يدخل العراق دولارا واحدًا والميليشيات تتصدر المشهد



انتقد خبراء، الدعوة التي أعلنها الرئيس برهم صالح، خلال استقباله الشيخ أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، وطالب فيها بتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لاعادة اعمار العراق قبل نحو عامين و4 شهور وبالتحديد في فبراير 2018 والذي استضافته الكويت وحضره حيدر العبادي.

وقال المراقبون، إنه لمن سخرية الوضع في العراق، أن يطالب برهم صالح ومن بعده الحلبوسي، رئيس مجلس النواب بهذه المطالب، وصواريخ الميليشيات الإيرانية الإرهابية تنهمر على بغداد وعلى معسكر التاجي والمنطقة الخضراء؟!

أي أموال أو استثمارات، ستأتي للعراق وإيران وعصاباتها لهما الهيمنة كاملة على المشهد بهذا الشكل.

وطالبوا صالح، بالعمل على بذل آية جهود دبلوماسية لاقناع إرهابيو إيران بالتوقف عن أعمالهم الإجرامية، والطلب من الكاظمي تشديد قبضته الأمنية على ميليشيات بغداد بدلا من ان يرتمي في أحضانها ويزور مقر الحشد الشعبي الشعبي الإرهابي.

وكان قد أكد الرئيس برهم صالح، على أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق. وقال صالح خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن العراق حريص على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقاً من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المراحل المتقدمة التي قطعها البلدان في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل. وشدد على أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق، مبيناً أن الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا تتطلب من دول المنطقة المزيد من التنسيق والتكاتف لتجاوز هذه الأوضاع بغية ترسيخ ركائز الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب.

في نفس السياق، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق. وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ان رئيس البرلمان استقبل، وزير الخارجية الكويتي، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ولفت البيان، إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتحديات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة، ومنها تحديات جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية في ظل تدهور أسعار النفط، والتعاون الأمني للقضاء على الفكر المتطرف، فضلا عن مناقشة تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق، وتعزيز التجارة المشتركة بين البلدين، والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي..

وكانت هناك ولا تزال رغبة خليجية وكويتية، بإخراج العراق من أزماته وانتشاله من البؤس الذي يعيش فيه أهله. وهو ما تجسد في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق فبراير 2018، حيت بلغت تعهدات الدول المشاركة نحو 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.

لكن عدم الثقة في مؤسسات العراق، وعدم الثقة في ألا تذهب هذه الأموال لميليشيات وعصابات إيران جمّد هذه الأموال والمنح والقروض حتى الآن..

المثير أن الاوضاع لم تتغير، منذ رحيل العبادي، وجاء عبد المهدي ليزيد الطين بلة وينفجر العراق في تظاهرات غاضبة بوجوده، ثم جاء الكاظمي ليرتمي في حضن الميليشيات ويزور مقر الحشد الشعبي الإرهابي ثم بعد ذلك يطالب برهم صالح والحلبوسي بتفعيل مخرجات المؤتمر ويطلبون تلقي الأموال من جديد؟!

أ.ي