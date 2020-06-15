"حرق وقتل وإغراق".. صنوف الإجرام الإيراني في حق الأفغان يثير غضبا هائلا

الأفغان خرجوا للشوارع يهتفون: الموت لخامنئي وإيران.. لابد من محاكمة المجرمين



من الإقدام على حرق المهاجرين الأفغان، إلى القيام بقتلهم وإغراقهم في مياه الأنهار على الحدود.. تعددت صنوف الجرائم الإيرانية تجاه الأفغان، لتكشف عن موجة عنصرية حقيقية في إيران ضد الأفغان.

وهو ما أدى إلى اشتعال الغضب في صدور آلاف الأفغان الذين خرجوا لسفارة إيران يحتجون على ممارسات الملالي الإرهابية، ويحرقون صور خامنئي وروحاني في شوارع أفغانستان.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، أن وفداً سيغادر إلى طهران، لبحث المواضيع الخلافية لا سيما بعد حادثين وقعتا مؤخرا في إيران وأدت إلى مقتل عدد من العمال الأفغان ما تسبب بموجة غضب عارمة في افغانستان. وأضافت الخارجية الأفغانية، أن رسالة وجهت إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات إيران بحق اللاجئين الأفغان، مشيرة إلى أن ممارسات إيران العدوانية تجاه اللاجئين الأفغان مستمرة. وأكدت أنها تنتظر نتائج تحقيقات إيران بشأن قتل لاجئين أفغان، مشيرة إلى أن كابول طلبت من طهران تقديم المتورطين بقتل اللاجئين للعدالة.

يأتي ذلك، في وقت تتسع الاحتجاجات في أفغانستان، على تعامل إيران مع اللاجئين والباحثين عن العمل الأفغان على أراضيها وقتل البعض منهم، وتجمع في الأيام الأخيرة المحتجون الأفغان أمام ممثليات إيران، خاصة في العاصمة كابول ومدينة هرات المجاورة لحدود إيران الشرقية.

وغردت عضو مجلس النواب الأفغاني مريم سما، على تويتر، واحتجت بشدة على استدعاء السفير الأفغاني في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية على خلفية الاحتجاجات في أفغانستان ضد إيران.

وكتبت النائبة سما في تغريدتها: "أغرقوا وأحرقوا أهلنا، والآن تأتي وزارة الخارجية الإيرانية وتستدعي سفيرنا بلا خجل للتنديد باحتجاج شعبنا على هذه الجريمة وهذا القتل، هذا هو سلوك الدولة الجارة المسلمة، إنها الوقاحة بعينها، العار لوزارة خارجيتنا التي لم تحتج على ذلك، نحن لن ننس هذه الجرائم، على وزارة الخارجية أن ترد".

وفي الأيام الأخيرة، ووفق تقرير "للعربية" احتج عدد من المواطنين الأفغان، في كل من كابول وهيرات ومزار شريف وجلال آباد وفراه وهلمند على خلفية حادثة شهدتها إيران الأسبوع الماضي، تمثلت في مقتل وإصابة مواطنين أفغان بعد أن أطلقت الشرطة الإيرانية النار على سيارتهم واحتراقها في مقاطعة يزد. والشهر الماضي قتل عشرات اللاجئين الأفغان بعد أن أجبرهم عناصر حرس الحدود الإيراني على الغوص في جرف مائي من أجل العودة إلى بلادهم، ولا تزال التحقيقات سارية في الموضوع دون التوصل إلى نتيجة.

وقال سيلي غفار المتحدث باسم حزب التضامن الأفغاني، إنه يجب استدعاء خامنئي ومحاكمته بتهمة "قتل الآلاف من أبناء الشعب الإيراني" ردا على استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية لسفير أفغانستان لدى طهران. وكتب سيلي غفار على صفحته الرسمية على فيسبوك: "يجب استدعاء خامنئي وغيره من الجلادين الحاكمين في إيران ومحاكمتهم ومعاقبتهم على أفعالهم، ليس فقط بسبب اضطهاد العمال الأفغان، ولكن أيضاً بسبب سجن وتعذيب وقتل الآلاف من أبناء الشعب الإيراني الأبي"



وكان المتظاهرون الأفغان نزلوا للشوارع خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة ونددوا بالتدخل الإيراني السافر في شؤون بلادهم وهتفوا:

"لا نريد التدخل الإيراني.. أغلقوا سفارة إيران في كابول"

وطالبوا بإغلاق السفارة الإيرانية، كما شددوا على أنهم لن يتحملوا بعد الآن المظالم والاعتداءات الإيرانية على المهاجرين الأفغان. وطالبوا بتحقيق العدالة للمهاجرين الأفغان المقيمين في إيران. كما هتفوا "الموت لإيران".

ويذكر أن العديد من المواطنين الأفغان، هاجروا إلى إيران فرارا من الحروب والفقر في بلدهم، وتشير طهران إلى أن حوالي 2.5 مليون مهاجر أفغاني يقيمون في إيران سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية. لكن سلطات الملالي تعاملهم بكل عنصرية واستهتار بحياتهم. كما أن هناك أربعة محاور للأزمة بين جمهورية أفغانستان وايران الملالي، تدور حول تقاسم میاه نهر هيرمند الحدودي، حيث يرى الأفغان، أن النهر أفغاني بالكامل بينما يضغط الرأي العام الإيراني على اعتماد "المياه مقابل النفط" إذ إن إيران بحاجة ماسة للمياه في منطقة "سيستان" الإيرانية المجاورة لأفغانستان.

أما النقطة الثانية، فتدور حول الدعم الإيراني اللوجستي والتسليحي لطالبان، إذ كشفت السلطات الأفغانية مرارا أسلحة إيرانية في حوزة عناصر طالبان الإرهابية الذين يقاتلون ضد الحكومة الأفغانية.

علاوة على قيام الإرهابيين الكبار في إيران، بتجنيد وتسليح عناصر موالية لطهران بين الأفغان الشيعة الذين يطلق عليهم "الهزارة" من خلال تنظيم طائفي يدعى "فاطميون". وقاتل ويقاتل هذا التنظيم بالنيابة عن إيران في سوريا..

وتعد التحركات الشعبية والرسمية الأفغانية ضد إيران، لطمة حقيقية للملالي الذي يعتبر أفغانستان إرثا له ومارس فيها على مدى عقود صنوف من الإرهاب.

أ.ي