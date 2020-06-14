مشعان الجبوري يحمل المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية



حمّل النائب السابق مشعان الجبوري، نوري المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل، مشيراً الى اصداره اوامر بانسحاب القوات الامنية من المدينة انتقاما للحرب العراقية الايرانية في الثمانينات.



وقال الجبوري في سلسة تغريدات له اليوم، على موقع تويتر، "لقد كانت دوافع صاحب القرار بانسحاب القوات المسؤولة عن حماية الموصل وتركها لداعش هو تدمير المدينة انتقاماً من سكانها الذين لم يقدموا له فرائض الولاء والطاعة، وارضاءً لعقيدة طائفية انتقامية على خلفية دور ابنائها في الحرب العراقية الايرانية.



واضاف الجبوري، "حين سقطت الموصل كنت معارضاً... وحتى من كانوا في ادارة الدولة او البرلمان من السنة لم يستطيعوا ان يمنعوا القائد العام من اتخاذ قرار تهريب الدواعش من سجن ابو غريب وانسحاب القوات المسؤولة عن حماية المدن التي احتلت المدن لاحقاً بسبب تمتع الطائفيين بالاكثرية في مجلسي النواب والوزراء.



واشار الجبوري الى أن اهالي "الموصل كانوا مستعدين للترحيب بمن ينقذهم من ظلم وتجوازت قوات الغراوي الممنهج والموجه حتى لو كان الشيطان" في اشارة الى قائد عمليات نينوى انذاك مهدي الغراوي.



ف.ا